Cupra Leon 2024 ancora più efficiente e veloce. Aumentano prestazioni e divertimento alla guida

Ancor prima della sua nascita ufficiale, il brand Cupra era già sinonimo di prestazioni e divertimento alla guida grazie alla Leon. Oggi come allora Cupra Leon incarna l’idea di un marchio votato al dinamismo, che trova origini nell’incontro tra “Cup” e “Race” ed asseconda con attenzione le esigenze di un mondo che cambia velocemente. Sviluppata e prodotta nella sede di Martorell, vicino Barcellona, come la best-seller Formentor è sempre stata considerata una delle migliori interpretazioni del MQB Evo del Gruppo Volkswagen, e come il crossover sportivo è stata oggetto di un restyling che ha introdotto un frontale in stile “Shark Nose”, più tecnologia a bordo e motorizzazioni ibride inedite. Le novità, che includono anche una versione plug-in portata a 100 km di autonomia elettrica, sono estese anche alla variante Wagon chiamata Sportstourer.

Inalterate le dimensioni, sulla hatchback fissate a 4,40 metri di lunghezza, 1,80 m di larghezza e 1,44 m d’altezza, così come i cerchi in lega sono sempre disponibili nelle misure da 18 o 19 pollici. Nulla cambia anche in termini di capacità del bagagliaio, che oscilla da 380 litri a circa 1.300 abbattendo la fila posteriore. Rispetto alla versione pre-restyling non cambia il layout dell’abitacolo, aggiornato con il nuovo display dell’infotainment da 12.9” dotato di tasti retroilluminati per facilitare la gestione del clima e dell’audio.

Ampia e largamente condivisa con la Formentor la gamma motori dedicata alla Leon, proposta con unità a benzina mild hybrid da 150 Cv, Diesel da 150 Cv e le nuove plug-in siglate e-Hybrid da 204 e 272 Cv, con un’autonomia massima in elettrico di 100 km. La versione di accesso monta il 1.5 benzina da 150 CV per salire al 2 litri da 300 cavalli a trazione anteriore e differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico, fino ai 333 CV della Leon VZ. Scarica i 400 Nm di coppia sulla trazione integrale 4Drive con Torque-Splitter, il sistema che permette i traversi in pista quando viene selezionata la modalità “Drift”, specifica per le VZ.

Messa alla prova in un’area in percorso misto rigorosamente chiuso al traffico previa autorizzazione, la nuova Leon VZ riesce ad impressionare nonostante il perfetto equilibrio tra guidabilità e prestazioni non sia certo una novità. Ciò che sorprende sempre è la capacità di alzare l’asticella nei vari salti generazionali, andando oltre i 333 CV che la eleggono la più potente della sua dinastia. Insieme alla progressione da sportiva di razza, è la facilità di guida regalata da grip e assetto che permettono di divorare i tornanti rimanendo sulla scia del pilota Jordi Gené, apripista d’eccezione per il test-drive della nuova Leon VZ. A rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di guida, il sound proveniente dai terminali di scarico Akrapovic che danno voce al carattere della nuova Leon, ora in grado di andare anche di traverso. Cupra Leon sta per arrivare in concessionaria nelle versioni 1.5 TSI a benzina 150 CV e diesel 2.0 TDI da 150 CV. Nel primo caso il prezzo parte da 36.000 euro, mentre la Leon diesel ha un prezzo d’attacco di 37.100 euro.