Cupra svela Raval, la compatta elettrica tecnologica e dal design originale. Alvertice la versione VZ da 166 kW (226 cv)

Non è un'elettrica qualunque: è una dichiarazione di stile su quattro ruote. Cupra presenta la nuova Raval, modello che segna un passaggio chiave nella strategia del marchio portando il linguaggio stilistico sportivo nel cuore della mobilità urbana. Lunga poco più di quattro metri (4.046 mm), larga 1,78 e alta 1,52, la Raval punta su proporzioni raccolte ma ben piantate a terra, con carreggiate ampie e un assetto visivamente ribassato che le conferiscono una presenza da segmento superiore. Il passo di 2,6 metri consente di ottimizzare lo spazio interno, mentre il bagagliaio da 441 litri garantisce una versatilità elevata per l'uso quotidiano. Il design gioca un ruolo centrale: il frontale affilato con «muso di squalo», le superfici nette e i gruppi ottici Matrix LED con firma luminosa distintiva definiscono un'identità immediatamente riconoscibile, rafforzata da elementi come le maniglie a scomparsa illuminate e i loghi anteriori e posteriori retroilluminati.

La fiancata è pulita ma scolpita, con linee di tensione che creano giochi di luce, mentre i cerchi fino a 19 pollici sono progettati anche in funzione aerodinamica. Proprio l'aerodinamica è uno degli aspetti più curati: prese d'aria, spoiler e profili posteriori lavorano per gestire i flussi e ridurre la resistenza, rendendo la Raval il modello più efficiente sotto questo profilo nella gamma Cupra. Dietro, la fascia luminosa orizzontale a tutta larghezza e il diffusore marcato amplificano la percezione di stabilità, con effetti tridimensionali che rafforzano la firma visiva. Ampio spazio è lasciato alla personalizzazione, con sette colori tra cui finiture opache e la nuova vernice iridescente Plasma, capace di variare tonalità a seconda della luce, oltre a combinazioni bicolore per il tetto.

All'interno, l'impostazione resta coerente con l'esterno, con un abitacolo fortemente orientato al guidatore. Il cockpit digitale combina un quadro strumenti da 10,25 pollici con un display centrale da 12,9 pollici ad alta definizione basato su sistema operativo Android, che consente accesso diretto ad applicazioni e servizi. La console centrale sospesa migliora ergonomia e funzionalità, mentre i comandi fisici sul volante e le palette per la frenata rigenerativa rafforzano il coinvolgimento alla guida.

L'illuminazione interna, configurabile e dinamica, si estende anche ai pannelli porta con proiezioni luminose, trasformandosi in un vero elemento esperienziale, affiancato da un impianto audio immersivo a 12 altoparlanti sviluppato con Sennheiser. Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità, con materiali riciclati e soluzioni innovative per rivestimenti e sedili. Dal punto di vista tecnico, la Raval nasce sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore e adotta un telaio ribassato per migliorare dinamica e precisione di guida. Il sistema elettrico di nuova generazione è abbinato a batterie con tecnologia cell-to-pack, che aumentano la densità energetica e riducono peso e ingombri.

La gamma sarà articolata in tre livelli di potenza - 85, 99 e 155 kW - affiancati dalla versione top da 166 kW, per un totale di quattro combinazioni motore-batteria: le versioni base adottano una batteria da 37 kWh pensata per l'uso urbano, mentre le varianti Endurance e VZ utilizzano un accumulatore da 52 kWh. L'autonomia arriva fino a circa 450 chilometri nel ciclo WLTP e la ricarica rapida consente di passare dal 10 all'80% in circa 24 minuti. A caratterizzare la dinamica contribuiscono soluzioni come il differenziale elettronico, il controllo adattivo dell'assetto con ammortizzatori regolabili e il sistema frenante integrato che ottimizza anche il recupero di energia. La guida «one pedal» e la funzione e-Launch, che combina risposta dell'acceleratore, suono e animazioni luminose, puntano a rendere più coinvolgente l'esperienza di guida elettrica.

Al vertice della gamma si colloca la versione VZ da 166 kW (226 CV), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungere 175 km/h, con assetto specifico, sospensioni DCC Sport e differenziale a slittamento limitato per una guida ancora più dinamica. Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, con funzioni evolute per traffico e parcheggio, inclusa la possibilità di manovre da remoto tramite smartphone, mentre la connettività è gestita tramite app dedicata e integrazione digitale avanzata. La vettura può anche fungere da fonte di energia esterna grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load. Prodotta nello stabilimento di Martorell, in Spagna, la Raval prende il nome dal quartiere El Raval di Barcellona, simbolo di creatività e spirito anticonvenzionale, ed è attesa sul mercato nell'estate 2026 con prezzi a partire da circa 26.000 euro.