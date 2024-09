Cupra Terramar, il C-Suv elettrificato del marchio spagnolo con una forte essenza sportiva

Forte di una continua e incessante crescita sul mercato europeo, Cupra è da sempre sinonimo di sportività e innovazione. Non fa eccezione il nuovo SUV della casa spagnola, il Terramar svelato in anteprima mondiale durante l’America’s Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. Offrendo una perfetta combinazione tra stile, prestazioni elevate e sostenibilità, tale modello non è solo una novità per il brand, ma rappresenta anche un passo cruciale nell’espansione di CUPRA verso nuovi segmenti di mercato.

Non poteva che esserci nome più evocativo per il nuovo SUV che omaggia l’Autòdrom de Sitges-Terramar, lo storico circuito spagnolo che ha ispirato proprio il DNA sportivo del marchio CUPRA. Più che una citazione, siamo di fronte a una vera e propria dichiarazione d’intendi che vede il Terramar come una vettura in grado di trasmettere una forte connotazione sportiva già dal primo sguardo, oltre a offrire una dinamica di guida coinvolgente ed emozionale.

Lunga 4,519 metri, alta 1,584 e larga 1,863 metri, la Cupra Terramar nasce sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen diventando, di fatto, l’auto più grande a listino del marchio spagnolo. A fronte di dimensioni generose, i designer hanno lavorato accuratamente per enfatizzare il carattere sportivo del SUV a partire dal frontale “shark nose” che conferisce un aspetto aggressivo e possente. La calandra, che trae ispirazione dalle auto sportive, presenta una griglia a due elementi da cui partono le linee e i tratti che caratterizzano la Terramar.

Nuova anche la firma luminosa composta da tre triangoli, accompagnata dai proiettori anteriori LED Matrix ad alta definizione, a enfatizzare il carattere forte e distintivo del veicolo. Le nervature, che incorniciano il logo CUPRA, aggiungono ulteriore dinamicità alle superfici del lungo cofano e sottolinea le proporzioni atletiche del SUV. La vista laterale permette di apprezzare le linee fluide, ma al contempo tese, con i passaruota a fare da cornice ai cerchi in lega disponibili da 18”, 19” fino ad arrivare a 20”.

Il tetto, lievemente discendente, alleggerisce la silhouette verso un posteriore caratterizzato da una forte presenza scenica. Il piccolo spoiler sovrasta il lunotto che presenta una marcata inclinazione enfatizzando, così, il carattere sportivo assieme all’ampio uso di superfici sfaccettate e da un generoso estrattore. Ma al centro della scena troviamo il logo Cupra, incastonato nelle luci posteriori a tutta lunghezza, retroilluminato a sottolineare l’identità del marchio.

Accolti da un gioco di illuminazione dinamica, con i gruppi ottici anteriori e posteriori che proiettano il logo e la scritta Cupra a terra, si entra in abitacolo dove si può osservare una plancia orientata al guidatore. Anche all’interno si nota il forte carattere sportivo della vettura che mette al centro chi siede dietro il volante offrendo un’esperienza di guida coinvolgente. Inoltre il quadro strumenti digitale da 10,25” e l’Head-up Display sul parabrezza forniscono al conducente tutte le informazioni necessarie direttamente nel suo campo visivo.

La console centrale introduce un design parametrico 3D, integrando elementi funzionali con superfici progressive a esaltare il design. Al centro della plancia troviamo il touch screen da 12,9” per gestire il sistema di infotainment dotato di nuova e migliorata Human-Machine Interface (HMI) oltre alla connessione wireless con gli smartphone. Rivista anche la parte grafica per rendere l’interfaccia più intuitiva e facile da usare consentendo, inoltre, di accedere a tutte le funzioni del veicolo con un solo tocco.

Le finiture in Copper Cupra, presenti nelle prese d’aria, nelle modanature delle portiere e negli inserti decorativi, rafforzano l’aspetto premium dell’abitacolo. Decisamente ottima l’abitabilità a bordo, sia per chi siede davanti, grazie ai sedili sportivi avvolgenti, che per chi si accomoda sul divano posteriore. Le sedute sono realizzate con materiali ecosostenibili come Seaqual Yarn, ottenuto da plastica marina e tessuti derivati da plastiche riciclate, in grado di garantire comfort e durabilità nel tempo.

Disponibile con cinque diverse opzioni di propulsione, tra cui motori a combustione tradizionali e soluzioni elettrificate, la Terramar è in grado di garantire prestazioni eccellenti abbinate a un’elevata efficienza energetica. La motorizzazione mild hybrid a 48 V, con un motore a benzina da 1.5 litri che sviluppa 150 CV, rappresenta l'opzione d'ingresso alla gamma ibrida del SUV. Questo sistema permette di ridurre i consumi e le emissioni grazie al recupero dell’energia in frenata e alla capacità di spegnere il motore in alcune fasi di guida.

Due le opzioni del propulsore TSI a benzina da 2.0 litri. La prima eroga 204 CV ed è abbinata alla trazione integrale 4Drive, garantendo potenza e trazione anche su terreni impegnativi. La versione più potente, denominata VZ (Veloz), sviluppa ben 265 CV, con prestazioni da vero SUV sportivo. Entrambe sono dotate di un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti per offrire una dinamica di guida più coinvolgente.

La novità più importante della Terramar riguarda il propulsore e-HYBRID di nuova generazione, disponibile in due versioni: 204 CV e 272 CV per la variante VZ. Entrambe le configurazioni combinano un motore a benzina 1.5 TSI con un motore elettrico alimentato da una batteria da 19,7 kWh (netti), offrendo un’autonomia in modalità completamente elettrica superiore ai 100 km. Grazie alla possibilità di caricare la batteria tramite sistemi di ricarica rapida fino a 50 kW in corrente continua, la Cupra può essere sfruttata al meglio anche per tratte più lunghe mantenendo al minimo le emissioni.

Basata sull’architettura MQB Evo, la Terramar è stata progettata per garantire un’esperienza di guida coinvolgente e sportiva. Le sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink, combinate con un assetto ribassato di 10 mm rispetto alla piattaforma di base, assicurano un'elevata tenuta di strada e una reattività immediata nelle curve.

Il sistema di Controllo Dinamico dell’Assetto (DCC) di nuova generazione, con ammortizzatori a doppia valvola, permette di regolare la dinamica del veicolo in base alle condizioni di guida e alle preferenze del conducente. Lo sterzo progressivo regola la risposta e l’assistenza in base alla velocità, massimizzando l’agilità e offrendo al conducente un maggior controllo. Le versioni VZ permettono di personalizzare ulteriormente l’esperienza di guida con la possibilità di selezionare diversi profili di guida (Comfort, Performance, Cupra, Offroad e Individual) e di disattivare l’ESC per una guida ancora più sportiva.

Il sistema di trazione integrale 4Drive monitora costantemente gli input esterni, come l’angolo di sterzata e la velocità delle ruote, ripartendo la trazione sugli assi in modo ottimale per migliorare il controllo e la sicurezza. Inoltre, le pinze freno Akebono e i freni a disco forati maggiorati, dipsoninili nelle versioni VZ, assicurano prestazioni di frenata eccellenti. Non per ultimo, la Terramar è dotata di numerosi e aggiornati sistemi di assistenza alla guida.

Per celebrare il debutto di Terramar, Cupra ha lanciato una serie limitata “America’s Cup”, composta da circa 1.337 esemplari unici nel design e nello stile, in linea con la prestigiosa competizione nautica. Questa edizione speciale sarà offerta esclusivamente nel colore Enceladus Grey Matt e includerà cerchi in lega neri da 20”, logo dell’America’s Cup impresso al laser sui montanti centrali e interni in pelle neri Moonslate con sedili avvolgenti che riportano il logo dell’America’s Cup. Disponibile solo con le opzioni di propulsione dell’allestimento VZ (e-HYBRID 272 CV/200 kW e 2.0 TSI 265 CV/195 kW), questa edizione limitata rappresenta l'apice dell'esclusività e della performance.

Già ordinabile, la Cupra Terramar arriverà in strada a partire dal prossimo novembre. I prezzi partiranno da 42.250 Euro per la versione 1.5 Hybrid DSG, mente la più performante VZ sarà offerta da 53.700 Euro, per il TSI 2.0 da 265 CV, e 56.250 Euro per la Plug-in Hybrid da 272 CV. Infine la serie limitata “America’s Cup” oscillerà tra i 57.000 e i 59.550 Euro.