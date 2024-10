Cupra Terramar: sportiva, spaziosa e sostenibile. Il nuovo Suv del brand di Barcellona ha motorizzazioni benzina ed ibride

Forte identità e presenza su strada. Solo due tra le caratteristiche che compongono il DNA Cupra, già ulteriormente impresso nei recenti aggiornamenti di Leon, Formentor e Tavascan, ed ora anche alla neoarrivata Terramar. Abito e proporzioni da Suv sportivo circa 7 cm più lungo della best-seller Formentor, alla quale si allinea nell’impronta stilistica “Shark Nose” del frontale. Cupra Terramar atterra sul mercato cavallo dei segmenti Suv C e D, per supportare la crescita del brand spagnolo che conta oltre 700.000 vetture consegnate in Europa dal 2018 ed ottocento Cupra Garages aperti in tutto il mondo.

Una città al centro del mondo velico nei giorni della 37^ edizione della coppa America, una vetrina globale per l’Official Partner Cupra come per il debutto su strada della Terramar, arricchito dall’esclusiva America’s Cup Limited Edition prodotta in soli 1.337 esemplari. Riconoscibili dalla caratterizzazione estetica che sottolinea il legame con la competizione sportiva più antica al mondo, oggi eletta una delle più dinamiche grazie agli AC-75, i monoscafi che volano sull’acqua grazie ai foil. La Terramar in serie limitata è riconoscibile dalla tinta esclusiva della carrozzeria Enceladus Grey Matt, i cerchi in lega neri da 20” ed il logo dell’America’s Cup impresso al laser sui montanti centrali. Lo ritroviamo all’interno dell’abitacolo, ricamato sui sedili avvolgenti rivestiti in pelle nera Moonslate. La Cupra Terramar America’s Cup volerà sull’asfalto grazie alle unità destinate all’allestimento VZ (Veloz), l’e-HYBRID plug-in da 272 CV (200kW) e quasi 100 km di autonomia in elettrico, oltre al benzina 2.0 TSI da 265 Cv (195kW). Due motorizzazioni al top della gamma che sarà completata con l’introduzione della Terramar Hybrid (mild-hybrid) con motore turbo benzina da 150 Cv abbinato al cambio Dsg a 7 rapporti. Lo stesso presente nella già menzionata versione plug-in da 272 Cv, che oltre a contare sulla potenza aggiuntiva fornita dalla unità elettrica, può fare affidamento sull’energia stoccata nella batteria da 19,7 kWh. Nelle prossime settimane arriverà anche la versione ibrida plug-in meno potente, da 204 Cv. Medesimo valore del motore benzina 2.0 Tsi meno potente, affiancato dalla unità da 265 Cv (sempre a benzina, non elettrificato) destinato alla VZ, in entrambi i casi abbinato sia alla trazione integrale 4Drive, sia al cambio doppia frizione DSG a sette rapporti. La rinuncia al diesel viene compensata da due tecnologie ibride declinate in tre diversi step di potenza (150 Cv per la mild-hybrid, 204 e 272 Cv per le e-Hybrid plug-in), da sommare alle due opzioni a benzina (204 o 265 Cv) che vanno incontro alle esigenze di utilizzo di una platea vasta di potenziali clienti. Terramar è lunga 4,52 metri, larga 1,86 e alta 1,58. Rispetto a Formentor cresce in lunghezza ed in altezza, ma anche nella capacità di carico del bagagliaio che oscilla da 540 a 642 litri nelle versioni mild hybrid e benzina. Maggiore spazio interno in un ambiente che conserva l’avveniristico layout introdotto nei modelli più recenti. Il quadro strumenti digitale da 10.1 pollici si affianca a quello centrale da 12.9 pollici, aumentando l’impatto scenografico soprattutto nelle ore notturne con la collaborazione dell’illuminazione ambientale a Led che spunta tra gli eleganti rivestimenti della plancia e dei pannelli delle portiere. L’aggravio di peso portato dalle maggiori dimensioni, in media 150 kg rispetto a Formentor, viene digerito dalle qualità dinamiche del pianale Mqb-Evo su cui è basata, come da un assetto, ribassato di 10 mm rispetto agli standard della piattaforma, studiato per offrire controllo e reattività in ogni condizioni di guida. Le opzioni per il test drive a Barcellona si limitavano alle Veloz a benzina da 265 Cv e l’ibrida da 272 Cv, con la prima che riesce ad emulare il comportamento brillante delle sorelle Leon e Formentor, al netto delle inevitabili oscillazioni date dal maggior peso e dal baricentro più alto. Niente di fastidioso, a patto di non avere velleità da circuito, anche perché il comfort ed il piacere di guida sono da ammiraglia nascosta sotto l’abito da Suv sportivo. Ancora di più con la versione plug-in, che aggiunge la marcia ovattata in elettrico per un centinaio di chilometri, senza grossi sacrifici in termini di Handling e capacità di carico del bagagliaio. Il prezzo di Cupra Terramar mild-hybrid da 150 cavalli parte da 42.250. Per la versione a benzina da 265 Cv occorrono almeno 53.700 euro, mentre la Terramar e-Hybrid da 272 Cv parte da 56.250 euro.