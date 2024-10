Cupra Terramar, il Suv sportivo che combina stile ed efficienza. Carattere brillante e tecnologia d'avanguardia

Con la nuova Terramar, Cupra entra nel cuore del segmento in più rapida espansione, quello dei suv, con una proposta emozionale, capace di abbracciare il Dna del brand e tutto il carattere sportivo che ne contraddistingue lo stile. Il nome, che rende omaggio al circuito automobilistico Autòdrom de Sitges-Terramar, simbolo della tradizione sportiva della zona di Barcellona, dove Cupra ha le sue radici, racchiude tanto di più: una sorta di omaggio alla città catalana, fonte di ispirazione per i modelli del brand, un luogo unico con la terra che abbraccia il mare, creando un orizzonte senza soluzione di continuità, dove le onde si intrecciano ai colori della città. «Cupra Terramar contribuirà a far crescere il nostro brand ulteriormente, facendo compiere un'ulteriore passo avanti nel raggiungere clienti nuovi in un segmento nuovo e in crescita» ha dichiarato Wayne Griffiths, ceo di Cupra. Il design, audace e distintivo, è definito alle proporzioni sportive e dai dettagli che richiamano l'identità visiva del brand. Le dimensioni generose - 4.519 mm di lunghezza, 1.584 mm di altezza e 1.863 mm di larghezza, con un passo di 2.681 mm - offrono un aspetto possente e grintoso.

La parte anteriore è caratterizzata da un frontale «shark nose», che conferisce alla vettura un look aggressivo e dinamico, mentre i fari a Led Matrix con firma luminosa a tre triangoli sottolineano il carattere tecnologico del suv. All'interno, la Cupra Terramar offre un'esperienza di guida orientata al conducente, con un abitacolo dominato da materiali sostenibili e digitalizzazione. La qualità percepita è di livello superiore con finiture eleganti e raffinate che non rinunciano ai riferimenti al mondo sportivo. Gli interni includono sedili sportivi avvolgenti e tessuti eco-friendly, la console centrale è progettata con una linea scultorea, enfatizzando la sportività e il comfort. La tecnologia è al centro dell'esperienza di bordo, con un cockpit virtuale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment da 12,9 pollici. Quest'ultimo integra una nuova interfaccia utente, con touch retroilluminato e widget personalizzabili. L'Head-up Display proietta le informazioni principali sul parabrezza, migliorando la sicurezza e l'attenzione del conducente. Disponibile per il pubblico anche la versione top di gamma, la America's Cup Limited Edition, nata per celebrare il connubio tra il brand e la manifestazione sportiva con la produzione di soli 1.337 esemplari. L'ammiraglia viene proposta sul mercato con propulsori tradizionali ed elettrificati, per poter rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

La Terramar offre cinque opzioni di propulsione tra cui scegliere: motori a benzina TSI, mild hybrid e la nuova generazione di motori e-Hybrid (ibridi plug-in). Le potenze variano dai 150 ai 272 CV (da 110 a 200 kW), garantendo prestazioni elevate e dinamiche di guida ottimizzate. La versione e-Hybrid è la punta di diamante dell'elettrificazione Cupra, con un motore plug-in che eroga fino a 272 CV e offre oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Il telaio si basa sulla piattaforma MQB Evo, che garantisce una guida sportiva e precisa. Le sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink sono abbinate a un assetto ribassato di 10 mm, per un controllo ottimale e grazie al Dynamic Chassis Control (DCC) di nuova generazione, abbinato allo sterzo progressivo, la guida è stabile e precisa, anche nelle condizioni più impegnative, consentendo a chi si trova al volante di vivere un'esperienza di assoluto relax. Tante le tecnologie messe a disposizione degli occupanti, sia in termini di connettività che assistenza alla guida, per vivere un'esperienza a bordo confortevole e sicura.

Progettata e sviluppata a Barcellona, Cupra Terramar viene prodotta nello stabilimento Audi di Györ, in Ungheria, e le consegne inizieranno nell'ultimo trimestre di quest'anno. Il suv, che è in vendita ad un prezzo di attacco di 42.250 euro per la versione mild hybrid (ne occorrono 56.250 per la plug-in) non solo segna un nuovo capitolo nella storia di Cupra, ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro più sostenibile e dinamico, in linea con la vision di un brand che in poco tempo, dal 2018 ad oggi, ha registrato una crescita davvero inarrestabile grazie alla combinazione perfetta di elettrificazione e sportività.