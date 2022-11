Cybertruck, il futuristico pick-up Tesla in produzione a fine 2023. Il veicolo era stato svelato nel 2019

Dalla California arriva un’indiscrezione che farà la felicità del milione e mezzo di clienti che hanno versato una caparra per il Tesla Cybertruck. Secondo quanto riportato da Reuters, infatti, sembra che la produzione dell’avveniristico pick-up elettrico sia finalmente destinata a partire entro la fine del 2023. Non è stata comunicata la data delle prime consegne, ma intanto si tratta di un passo in avanti rispetto alla situazione stagnante maturata dopo la presentazione del veicolo, avvenuta nel 2019.

Il sito prescelto sarebbe quello di Austin in Texas, una volta terminato l’adeguamento delle linee produttive. La lunga gestazione di Tesla Cybertruck ricorda quella avvenuta per la Model 3, il cui debutto su strada è stato più volte rimandato per le difficoltà produttive dell’impianto di Freemont. Una volta superate, i risultati eccellenti ottenuti dalla Model 3 in tutti i mercati in cui è presente, hanno permesso a Tesla di diventare grande dando ragione ad Elon Musk.