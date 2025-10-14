Dacia aggiorna la sua piccola elettrica. Spring, due nuovi motori e piattaforma evoluta

Dacia alza il livello tecnologico della sua compatta elettrica. Le novità in gamma per Spring riguardano due nuove motorizzazioni da 70 e 100 cavalli, una piattaforma aggiornata e una batteria da 24,3 kWh con tecnologia Litio-Ferro-Fosfato. Obiettivo: migliorare l'esperienza di guida senza rinunciare a ciò che ha reso Spring uno dei modelli elettrici più accessibili sul mercato europeo con un peso contenuto (intorno ai 1.000 chili), efficienza nei consumi (12,4 kWh/100 km) e un prezzo sotto i 20.000 euro. Dal lancio, sono state vendute 179.000 unità in Europa e nel 2025 Spring ha già superato i 17.000 esemplari venduti, collocandosi al secondo posto tra le elettriche più scelte dai privati nei segmenti A, B e B-suv.

Lo scorso anno, Spring è stata sottoposta ad un restyling con la rivisitazione del design e un'esperienza a bordo più digitale. Ora, il 2025 segna una nuova tappa, con la piattaforma che è stata rinforzata al centro per accogliere la nuova batteria, migliorando la distribuzione dei pesi e l'equilibrio generale. Arrivano anche un servofreno più potente, una barra antirollio (ora di serie) e nuove tarature per ammortizzatori e molle, che rendono la guida più stabile e sicura. Di serie su tutti gli allestimenti anche i cerchi da 15'', mentre debuttano nuove carenature aerodinamiche e uno spoiler posteriore che migliorano l'efficienza complessiva del veicolo. I nuovi motori da 70 e 100 cavalli offrono un incremento significativo della coppia tra 80 e 120 km/h, rendendo la Spring più pronta in ripresa e adatta anche a percorsi extraurbani. Sono abbinati a una batteria LFP che migliora sicurezza, durata ed economia di esercizio.

Con un'autonomia di 225 km nel ciclo Wltp (con cerchi da 15»), l'utilizzo quotidiano - in media 34 km al giorno - può coprire un'intera settimana con una sola ricarica. Disponibile in due allestimenti - Expression (70 cv) e Extreme (100 cv) - Spring offre anche nuove opzioni di ricarica: a richiesta è disponibile un caricabatterie in corrente continua da 40 kW (contro i 30 precedenti), capace di ricaricare la batteria dal 20 all'80% in 29 minuti. Di serie su tutta la gamma il caricabatterie da 7 kW in AC. A tutte queste novità si aggiunge inoltre una nuova tinta carrozzeria: grigio nuvola, un dettaglio estetico che amplia la possibilità di scelta da parte dei clienti.