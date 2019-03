Dacia aggiorna la gamma con la nuova Serie Speciale Techroad

MILANO – La nuova Serie Speciale Techroad che Dacia lancia su tutti i modelli punta principalmente su un look rinnovato e impreziosito da una nuova tinta Rosso fusion, su un pacchetto tecnologico che cresce e sul nuovo motore 1.3 L Turbo benzina nato dall'Alleanza (Renault, Mitsubishi, Nissan). L'obiettivo è quello di continuare il progresso di crescita che accompagna il marchio del Gruppo Renault dal 2006: nel 2018 Dacia ha raggiunto una quota di mercato del 3,18% posizionandosi all'undicesimo posto sul mercato italiano. Nello specifico, l'ambizione è di entrare nella top ten brand in Italia, con Duster al primo posto tra i SUV per vendite a privati e Sandero tra le prime tre del segmento B per vendite ai privati.



Techroad è la quinta serie speciale per Dacia, è declinata su tutti i modelli su base Stepway per Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokker, e su base Prestige per Duster, e si colloca nella fascia alta della gamma per tutti i cinque modelli. Come anticipato in apertura, la Serie Speciale Techroad si distingue esteticamente per due nuove tinte esclusive: Rosso Fusion e Grigio Magnete. Per Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker il design esterno è impreziosito dai cerchi Flexwheel 16’’ Bi-Tono, specchietti con stripping rosso e badge Techroad; Duster, invece, adotta cerchi in lega da 17’’ Maldive diamantati, specchietti Shiny Black con stripping rosso e badge Techroad. Su Duster e Sandero, questa serie speciale integra uno stripping laterale firmato Techroad. Nell’abitacolo di tutti i modelli troviamo invece sellerie rivisitate e nuove finiture interne in tinta con il Rosso Vulcano.

Non solo design, dicevamo. Perché la nuova gamma Techroad prevede anche un upgrade del punto di vista tecnologico. Difatti tutta la gamma sarà equipaggiata con l'evoluzione del sistema Media Nav Evolution, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto di serie. Inoltre, Lodgy, Dokker, Logan MCV e Sandero Stepway dispongono di sensori di parcheggio e Parking Camera posteriore e, su Sandero e Logan MCV è disponibile il climatizzatore automatico in opzione. Duster presenta, oltre al clima automatico, la Multiview Camera ed il sistema Keyless Entry.

L'altra novità riguarda l'arrivo del motore 1.3 L TCe FAP di derivazione dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler, declinato in due potenze – 130 CV e 150 CV – lanciato su Duster Dokker e Lodgy. Infine, la nuova Serie Speciale Techroad punta ad offrire un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo, con un vantaggio cliente importante, che varia da modello a modello: la Duster ha un prezzo di partenza di 16.350 euro, la Sandero Stepway di 12.450 euro, la Logan MCV di 14.000 euro, la Lodgy di 14.300 euro e la Dokker di 13.900 euro. Per l'occasione, infine, Dacia lancia la nuova campagna promozionale "3 euro al giorno" (pari al costo di una "colazione) su tutta la gamma.