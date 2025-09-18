Dacia Duster, debutta in Romania la versione pick-up. Con motori full e mild hybrid, è omologata come N1 per trasporto merci

La Dacia Duster si trasforma in pick-up e viene proposto sul mercato romeno ad un costo che parte da quasi 26 mila euro, iva esclusa. Disponibile in 7 colorazioni e negli allestimenti Expression, Extreme e Journey, può essere scelto con le motorizzazioni Hybrid 140 o Mild-hybrid 130, a cui è associata la trazione integrale. La vettura, omologata come veicolo N1 per il trasporto merci, presenta tutte le dotazioni di sicurezza del modello standard, di cui mantiene le dimensioni. Ciò che cambia è l'abitacolo, a 4 posti con bracciolo posteriore centrale, e lo spazio di carico. Infatti, il cassone ha dimensioni di 1.050 mm x 1.000 mm e consente di trasportare carichi fino a 430 kg. Dotato di due guide metalliche laterali e di 4 anelli di ancoraggio, permette di fissare gli oggetti trasportati con precisione.