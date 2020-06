Dacia Duster, ora la best seller è disponibile con il nuovo turbo 1.0 GPL più performante ed efficiente

ROMA – Nell'anno in cui Dacia celebra i 15 anni di successi, con oltre 500.000 unità vendute solo sul territorio italiano, arriva sul mercato la nuova versione GPL della best seller Duster, che nel 2019 è stata la prima auto straniera venduta in Italia con 43.000 unità.

In particolare, la nuova alimentazione GPL è stata introdotta sul motore benzina da 100 CV e 170 Nm che introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e performance vantando un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività, grazie al turbo. Tanta tecnologia finalizzata all’efficienza e al risparmio, dunque, infatti il TCe 100 ECO-G consente una riduzione di consumi e delle emissioni di CO2 del 20% circa rispetto al precedente motore SCe. A parità di capacità dei serbatoi, infatti, cresce l'autonomia complessiva, che arriva a un totale di 1400 chilometri (+275 in più rispetto alla versione SCe 1.6 GPL).



Come in passato, ovviamente, anche in questo caso l’integrazione del GPL viene effettuata direttamente in fabbrica e per il cliente significa consegna senza ulteriori ritardi, un unico interlocutore per la garanzia e la manutenzione del veicolo in rete con tecnici preparati su questa tecnologia. È infatti dal 2010 che Dacia offre un servizio a doppia alimentazione a benzina e GPL. tecnologia collaudata e garantita dal marchio Dacia per 3 anni o 100.000 km (1° dei 2 termini scaduti) come tutti gli altri veicoli della gamma.

La nuova Dacia Duster TCe 100 ECO-G viene proposta a partire da 14.150 euro sul livello Essenzial ed è disponibile su tutti gli allestimenti: nella versione top di gamma Prestige costa 16.850 euro e nella Serie Speciale 15th Anniversary 17.550 euro. Dunque, rispetto alla versione 1.0 TCE 100, ossia quella alimentata solo a benzina, il sovrapprezzo è di 350 euro.