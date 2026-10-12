Dacia fa i fuochi d'artificio a Parigi con una doppia anteprima mondiale: arrivano nuova Spring e Striker

Dacia apre un nuovo capitolo della propria strategia al Salone dell'Auto di Parigi 2026, puntando su due anteprime mondiali e su un'accelerazione dell'elettrificazione della gamma. Al Paris Expo Port de Versailles, nel giorno dedicato alla stampa, la casa automobilistica del gruppo Renault porta sotto i riflettori la seconda generazione della Spring e il nuovo crossover Striker, due modelli chiamati a rafforzare la presenza del marchio nei segmenti strategici del mercato europeo.

La manifestazione parigina diventa così il palcoscenico per raccontare l'evoluzione di un'identità costruita attorno a un principio preciso: offrire automobili essenziali, versatili e accessibili, mantenendo un rapporto competitivo tra prezzo e prestazioni. Una filosofia che Dacia intende conservare anche nella transizione verso una mobilità sempre più elettrificata.

La prima novità è la nuova Spring, protagonista dell'anteprima mondiale. La piccola elettrica di segmento A inaugura la seconda generazione e prosegue il percorso di democratizzazione della mobilità a zero emissioni avviato dal modello precedente. Prodotta in Europa, la vettura si presenta con un prezzo d'ingresso inferiore a 18.000 euro, confermando l'attenzione del marchio alla fascia più accessibile del mercato elettrico. La nuova Spring rappresenta anche un tassello importante nella strategia di lungo periodo: secondo i piani annunciati da Dacia, la famiglia dei modelli elettrici è destinata ad ampliarsi ulteriormente entro il 2030.

L'obiettivo è allargare progressivamente l'offerta a batteria senza abbandonare la tradizionale attenzione ai costi di acquisto e di utilizzo. Accanto alla Spring debutta Striker, nuovo crossover di segmento C destinato ad affiancare Bigster e ad ampliare il raggio d'azione commerciale della marca. Il modello nasce con l'ambizione di intercettare nuovi clienti privati e di rafforzare la presenza di Dacia anche nel mercato delle flotte e delle aziende, il cosiddetto canale BtoB. La proposta tecnica si distingue per la varietà delle alimentazioni. La gamma comprende versioni ibride, varianti a Gpl e una soluzione a tripla alimentazione, capace di combinare benzina, elettrico e Gpl.

Una pluralità di opzioni che riflette l'approccio pragmatico del costruttore alla transizione energetica, con tecnologie differenti per esigenze e disponibilità economiche diverse. Anche in questo caso il prezzo resta un elemento centrale del progetto: il listino di Striker parte da meno di 25.000 euro. La soglia scelta da Dacia punta a rendere più accessibile il segmento C, nel quale il marchio sta investendo per ampliare la propria presenza e consolidare la crescita avviata con l'arrivo di Bigster. Le novità non si esauriscono nelle due anteprime mondiali. Al Salone di Parigi, Dacia presenta infatti un importante aggiornamento dell'offerta meccanica, a partire dalla nuova motorizzazione hybrid 155 destinata a Sandero, Sandero Stepway e Jogger.

L'introduzione di questa unità segna un ulteriore passaggio nel percorso di elettrificazione della gamma e amplia la scelta per chi cerca un'auto ibrida senza passare a un modello completamente elettrico. Con l'arrivo delle nuove versioni, ogni modello Dacia non esclusivamente elettrico disporrà di una variante ibrida. Una scelta che punta a rendere l'elettrificazione progressivamente trasversale all'intera offerta, superando la logica di una tecnologia riservata soltanto a pochi modelli.

Aggiornamenti anche per i due suv Duster e Bigster, che si presentano con l'inedita motorizzazione tribrid 150 4x4. La combinazione tra elettrificazione e trazione integrale rafforza la proposta per chi cerca versatilità nell'impiego quotidiano e capacità di affrontare percorsi più impegnativi, mantenendo al centro il posizionamento del marchio. Il quadro complessivo si inserisce nel piano strategico futuREady, attraverso il quale Dacia intende accelerare la propria evoluzione nei prossimi anni.

Le direttrici sono tre: rafforzamento nel segmento C, ampliamento dell'offerta elettrica e progressiva elettrificazione dei modelli esistenti. Il tutto senza rinunciare alla politica di accessibilità che ha contribuito a definire il marchio sul mercato europeo. I numeri raccontano il peso raggiunto dalla casa automobilistica: presente in 44 Paesi, Dacia ha venduto oltre 10 milioni di veicoli dal 2004, anno del rilancio su scala europea e nei Paesi del bacino del Mediterraneo da parte del gruppo Renault.

Sandero, in particolare, è l'auto più venduta ai clienti privati in Europa ogni anno dal 2017 e ha conquistato il primato assoluto nelle vendite europee, considerando tutti i canali, nel 2024 e nel 2025. Con Bigster, Dacia è entrata in modo più deciso nel segmento C, completando una copertura di mercato che va dalle citycar ai suv di maggiori dimensioni. Le anteprime di Parigi indicano ora la direzione successiva: ampliare la scelta, moltiplicare le soluzioni di alimentazione e portare l'elettrificazione a un pubblico più vasto.