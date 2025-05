Dacia Jogger al centro della scena. Arriva l'auto modulare e dai consumi contenuti

Il 2025 sarà soprattutto l'anno del nuovo Suv Bigster e del lancio di un piano strategico, denominato Futurama, che andrà a tracciare le linee guida future dell'intero gruppo Renault, ma in casa Dacia si guarda con fiducia anche alle performance e alle vendite di un Jogger tornato al centro della scena e del mercato internazionale. In attesa delle novità provenienti da Mioveni, infatti, il brand guidato da Denis Le Vot punta a superare i 96.440 esemplari venduti nel corso del 2024 (con un +2,4% rispetto ai dodici mesi precedenti) di questo Sport Utility Vehicle prodotto e commercializzato nelle versioni da cinque o da sette posti, mentre sotto il cofano è possibile scegliere fra un motore endotermico alimentato a benzina (TCe 110), una più recente variante elettrificata (Hybrid 140) e la bi-fuel a Gpl (Eco-G 100). Queste ultime, in particolare, sono le proposte che abbiamo avuto modo di testare nel corso di una prova su strada organizzata fra Milano e Stresa, la celebre perla del Lago Maggiore che si affaccia sulle Isole Borromee.

Allestimenti, dimensioni, peso (ridotto) e tecnologia di bordo - Quattro allestimenti (Essential, Expression, Extreme ed Extreme Up), tre motorizzazioni disponibili (Tce 110, Hybrid 140 ed Eco-G 100) e due varianti (da cinque o, a partire dalla versione Expression, da sette posti). Sono queste le credenziali principali con cui Dacia Jogger punta a ritagliarsi nuove quote di mercato in un segmento più ampio rispetto a quello affollato dei Suv di segmento C. Già, perché ad oggi è proprio questa la vettura familiare (è lunga 4.547 mm, con un passo di 2.897 mm, larga 1.784 mm e alta 1.674 mm, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico che si attesta fra i 708 e gli 829 litri sulla cinque posti, e fra i 160-212 litri sulla versione da sette, per poi estendersi in entrambi i casi oltre i 2mila litri rimuovendo i sedili posteriori) di una gamma basata sulla filosofia di un marchio che si è lasciato alle spalle l'era del low cost per abbracciare il cosiddetto Best value for money (il miglior rapporto fra la qualità e il prezzo di un prodotto), con il tema dell'essenzialità che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Ed effettivamente all'interno dell'abitacolo di questo Suv di segmento C dal peso ridotto per il segmento, pari a 1.252 kg (in ordine di marcia) non manca davvero nulla per un viaggio confortevole sulle lunghe percorrenze. Lo spazio a bordo è degno, per l'appunto, di una station wagon, le dotazioni risultano ben curate e, anche sul fronte tecnologico, in tre allestimenti su quattro (sull'entry level Essential è presente un supporto per lo smartphone sul cruscotto) è possibile usufruire appieno di un Media display con schermo touchscreen da 8¨. Pur avendo superato i tre anni dalla sua introduzione sul mercato, datata 2021, a livello di design questo modello sposa perfettamente, nelle linee e nei contenuti, la proposta attuale di un marchio pronto ad avviare una delicata fase di elettrificazione della gamma.

La full hybrid da 140 Cv è agile e scattante (e preserva l'energia) - La proposta full electric, al momento, è rappresentata dalla Spring e, probabilmente già entro la fine del 2026, arriverà anche un nuovo modello economico (in vendita a meno di 18mila euro) prodotto in Europa. La gamma del Dacia Jogger, invece, comprende anche una versione full hybrid dotata di un motore quattro cilindri 1.6 aspirato a benzina abbinato a un propulsore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, per una potenza complessiva di 140 Cv e 144 Nm di coppia. Il cambio è automatico a sei rapporti (quattro per la modalità ibrida, due per quella elettrica), la trazione è anteriore. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, nel ciclo combinato misto Wltp i consumi di carburante non si spingono oltre i 4,9 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 pari a 110 g/km. Ed è proprio su questa variante che fa il suo debutto una funzione E-Save attivabile dal guidatore appena prima di affrontare una salita, l'attraversamento di una città o in altre condizioni di guida specifiche. In questo modo, nei cinque chilometri precedenti al tratto indicato, è possibile usufruire di questa novità per preservare una riserva di energia sufficiente da utilizzare in diversi contesti. Al termine del percorso è possibile disattivarla in maniera altrettanto semplice ed intuitiva. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi (10,1 la versione a sette posti) ed è in grado di accelerare fino a 167 km/h. Si tratta di una soluzione comoda e conveniente soprattutto per chi deve macinare chilometri sulle medie percorrenze. Due gli allestimenti disponibili (Extreme ed Extreme Up), con un listino prezzi che parte da 26.150 euro chiavi in mano per la cinque posti e da 26.950 euro per la sette posti.

La Eco-G 100 a Gpl per consumi ridotti - Dacia e il Gpl, una soluzione di lungo corso nel segno della continuità e dei consumi ridotti (nel ciclo combinato misto Wltp la casa romena dichiara 6,0 l/100 km a benzina e fino a 7,8 l/100 km a Gpl). Non fa eccezione un Jogger Eco-G 100 dotato di una motorizzazione benzina / Gpl da 100 Cv di potenza, con due serbatoi da 50 litri di benzina e Gpl che garantiscono oltre mille chilometri di autonomia. Una prospettiva interessante soprattutto per chi viaggia frequentemente in autostrada e sulle lunghe percorrenze. Positivo anche il piacere di guida garantito dal motore tre cilindri da 999 cc di cilindrata e 101 Cv in grado di scattare da 0 a 100 km in 12,3 secondi (13 netti per la variante a sette posti), a fronte di una velocità massima di 175 km/h. Quattro gli allestimenti disponibili, per una gamma al gran completo, con un listino prezzi che parte dai 18.100 euro chiavi in mano della variante Essential a cinque posti. Per avere a bordo i sette posti si parte dalla versione Expression, con un prezzo di listino che parte da 20.800 euro chiavi in mano.