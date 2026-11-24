Si rinnova la Dacia Jogger che per il model year 2027 si presenta con una gamma semplificata, una dotazione ancora più ricca e un listino che, alla prova dei fatti, diventa ancora più semplice e conveniente, nel pieno spirito del marchio rumeno del gruppo Renault.

Prima di tutto, scompare la versione TCe 110 cv mille e la Eco-G bi-fuel 120 GPL con il raffinato 1.2 turbo ad iniezione diretta viene potenziata con l’allestimento Essential che affianca l’Expression che l’Extreme, ora ancora più ricchi: il primo ora beneficia infatti del Pack Comfort, che comprende climatizzatore automatico, sistema Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico.

L'allestimento Extreme invece ora vede l’arrivo del Pack Nav, che include Media Nav Live con schermo centrale da 10 pollici, il mirroring wireless dello smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti. In questo l’unico modo per arricchire l’allestimento di punta della gamma è aggiungere il Pack Driving che include abbaglianti automatici, visione perimetrica e retrovisori ripiegabili elettricamente.

In questo modo il numero di opzioni a listino scende 10 permettendo anche di accedere a livelli di equipaggiamento più completi e riducendo la necessità di ricorrere a optional e pacchetti aggiuntivi. L’offerta diventa più trasparente e la configurazione del veicolo è più semplice. Rimane la versione Hybrid 155 full-hybrid con 4 cilindri 1.8 e due motori elettrici incorporati all’interno dalla trasmissione automatica.

Rimangono inalterate l’estetica e tutte le caratteristiche di abitabilità, spaziosità e modularità (soprattutto con le versioni a 7 posti) che da sempre rendono tutte le Dacia, ed in particolare la Jogger, la soluzione ideale per chi dalla propria automobile pretende efficienza, costi ridotti, ma anche il miglior rapporto tra contenuti e prezzo. E visto che il mille non c’è più, oggi il cliente Jogger sa di poter avere il cambio automatico su entrambi i motori.

I prezzi della gamma Jogger vanno dai 18.800 euro della Essential Eco-G 120 5 posti fino ai 27.700 euro della Extreme Hybrid 155 posti. Per il cambio automatico sulla Eco-G 120 il differenziale è di 1.600 euro mentre per la configurazione a 7 posti, a parità di motore, la differenza è di 1.000 euro.