Dacia rinnova la sua best seller, Sandero si rifà il look e debutta con nuovi motori e più tecnologia

Dacia aggiorna Sandero: restyling estetico e tecnologie nuove per la compatta che domina le vendite tra le auto straniere in Italia. La gamma 2026 si presenta con aggiornamenti estetici, tecnici e di dotazioni, con l'obiettivo di rafforzare la competitività nel segmento delle compatte e rispondere alle richieste di clientela orientata al miglior rapporto qualità-prezzo. Sandero è proposta in due principali configurazioni: Streetway e Stepway.

La prima ha un profilo più urbano e dinamico, mentre la Stepway, con assetto rialzato e dettagli estetici dedicati, punta su un'estetica più crossover. Entrambe le versioni adottano la nuova firma luminosa a Led a forma di T rovesciata, una calandra ridisegnata e fari posteriori «pixel», che conferiscono un look moderno e robusto al frontale e alla coda del veicolo. La gamma di allestimenti prevede varie configurazioni per soddisfare esigenze diverse. La versione di accesso Essential per la Streetway parte da circa 14.800 euro con motore 1.0 SCe benzina da 65 CV, mantenendo la filosofia «value for money» tipica del marchio.

La versione intermedia Expression include un display multimediale centrale da 10», climatizzatore e nuovi rivestimenti, con prezzi a partire intorno a 15.800 euro nel segmento benzina. La motorizzazione 1.0 TCe 100 CV viene proposta da circa 16.800 euro, mentre la versione bi-fuel GPL Eco-G 120 parte da circa 16.600 euro con cambio manuale e da circa 18.200 euro con cambio automatico (in vendita dal secondo semestre dell'anno). Il livello di allestimento più completo Journey è disponibile con motorizzazioni benzina e Gpl con prezzi di listino che si avvicinano ai 18-19 mila euro.

La Sandero Stepway, con caratterizzazione più «avventurosa», parte da circa 16.500 euro per la versione Essential con motore Eco-G 120 e raggiunge livelli di prezzo intorno ai 18.600-20.200 euro nelle versioni Expression ed Extreme, a seconda delle motorizzazioni e della trasmissione scelta. Dal punto di vista tecnico, oltre ai classici motori a benzina e GPL, Dacia ha introdotto nuove soluzioni che aumentano l'efficienza e l'autonomia.

Le motorizzazioni bi-fuel Eco-G 120 offrono un'autonomia totale (benzina + GPL) di oltre 1.580 km grazie a un serbatoio Gpl maggiorato, ideale per chi percorre molti chilometri con costi di gestione ridotti. All'interno, l'abitacolo è stato aggiornato con nuovi rivestimenti, un volante ergonomico e sistemi di connettività avanzati, tra cui un display centrale da 10» con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un quadro strumenti digitale da 7». Le dotazioni di sicurezza sono state potenziate con sistemi Adas di ultima generazione, come frenata automatica di emergenza, monitoraggio dell'attenzione del conducente e telecamera multiview.