Dacia Sandero, ecco il Full Hybrid. Si inizia con la Stepway da 20.800 euro, tra qualche settimana la Streetway

La Dacia Sandero Stepway diventa full-hybrid ed è già ordinabile a partire da 20.800 euro completando così la gamma in attesa, tra qualche settimana, che anche la Sandero Streetway riceva questa novità già annunciata negli scorsi mesi e che aumenta con decisione il tasso di elettrificazione sia di Sandero sia dell’intera offerta di Dacia.

La Dacia Sandero Stepway Full Hybrid sfrutta lo stesso sistema già visto su tutte le altre sorelle (Bigster, Duster e Jogger) e che trova posto anche in numerosi modelli Renault con una potenza leggermente superiore, di 160 cv. Il sistema è composto da un 4 cilindri 1.8 a ciclo Atkinson da 109 cv, una batteria agli ioni litio da 1,4 kWh che lavora a 230 Volt e una trasmissione automatica bimodale.

Al suo interno ci sono due motogeneratori: uno da 36 kW dedicato fondamentalmente alla trazione e l’altro da 15 kW che ha invece il compito di spegnere e avviare l’unità termica, provvedere al recupero di energia in rilascio e frenata e infine sincronizzare la velocità degli ingranaggi per gli innesti dei 4 rapporti ai quali se ne aggiungono due per i motogeneratori.

In questo modo, tale sistema fa a meno di frizioni riducendo le perdite energetiche e fornendo una reattività naturale all’acceleratore. Uno dei pregi di questo sistema è che, anche quando funziona in parallelo, riesce sempre a mantenere un livello adeguato di ricarica e dunque costanza nelle prestazioni. La vettura parte sempre in elettrico e può in tale modalità funzionare fino all’80% del tempo.

La versione 155 Full Hybrid promette consumi di 4,2-4,4 litri/100 km, pari a 96-100 g/km di CO2, e si aggiunge a quella TCe 110 con motore 3 cilindri mille a benzina e quelle bi-fuel GPL con motore 1.2 da 120 cv sia con cambio manuale sia con cambio automatico. Due gli allestimenti: Expression a 20.800 euro e Extreme a 21.900 euro ovvero 1.700 euro in più rispetto alla versione EcoG con cambio automatico. La Streetway avrà dunque un prezzo d’attacco ancora più favorevole.

La nuova versione è destinata a dare ulteriore impulso sia alla Sandero, che è il modello di auto più venduto in Europa e anche tra i clienti privati in Italia, sia al processo di elettrificazione delle vendite che già nel 2025 sono raddoppiate in Italia con oltre 12mila unità. A rinforzare la dose di elettroni penserà anche la nuova Spring elettrica attesa anch’essa per la fine dell’anno.