Dacia Sandero Extreme, con il Gpl è una tuttofare con stile. Punta sulla versatilità con il giusto comfort

Un'essenziale tuttofare, con un pizzico di stile e consumi da prima della classe. La protagonista della prova è la versione 2024 di Dacia Sandero Stepway, con motorizzazione Gpl e allestimento Extreme Up, ovvero il vertice della gamma Sandero. Allestimento, questo, che punta sulle dotazioni più complete e finiture eleganti sparse sia all'interno che fuori, dove spicca, nel nostro caso, la nuova colorazione Beige Ocra. Invariata nelle forme, la carrozzeria è arricchita da elementi sparsi in color rame, compreso il lettering del marchio sul portellone posteriore.

Gli interni guadagnano in qualità, soprattutto grazie ai rivestimenti in tessuto MicroCloud grigio che sostituisce il traforato con trama in bianco/nero proposto negli allestimenti standard. Invariato il design interno, introdotto nel 2020 con la terza generazione di Sandero. Il Media Display dispone di uno schermo touch da 8 pollici ed è ospitato nella parte superiore della plancia. Il sistema operativo non si discosta molto dall'alta gamma Renault e garantisce una connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto.

La grafica è sempre ben leggibile di giorno come di notte, mentre le funzioni principali sono gestibili con il pad sul piantone dello sterzo, tipico dei modelli del Gruppo Renault. In viaggio, pur breve che sia, l'abitabilità interna è comoda per quattro adulti, mentre la capienza minima del bagagliaio a 328 litri, modulabili e adatti anche per caricare tutto il necessario per una giornata di outdoor, in pieno stile Dacia. Sulla Sandero Gpl la bombola del gas è stata alloggiata nel vano inferiore del baule, al posto del kit di emergenza presente sulle versioni a benzina. Le dimensioni di Dacia Sandero Stepway sono da 'media' che strizza l'occhio alle sorelle maggiori e indicano 409 cm di lunghezza, 184 di larghezza, altezza di 159 cm e passo a 260,5 cm. Sotto al cofano, Dacia Sandero a GPL in versione 1.0 ECO-G 100, punta sul tre cilindri turbo del Gruppo Renault sviluppato ad hoc per l'alimentazione a gas.

Il nuovo 1.0 ECO-G 100 può contare su 100 CV e 170 Nm di coppia, con un cambio manuale a 6 marce che risulta sempre fluido e preciso. Il vero vanto di Dacia Sandero in versione GPL, però, sono i consumi che l'hanno resa campionessa di vendite (insieme al prezzo). Durante la nostra prova, usando il GPL in città si fanno di media 9,5 km/l. In extraurbano si va oltre 13 km/l e in autostrada poco più di 10 km/l. A benzina, invece, la media di consumo è di 15 km/l. Prezzi della vettura in prova, a partire da 18.400 euro.