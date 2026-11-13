Dacia Spring, la citycar elettrica cresce in tutto ma non nel prezzo. Della prima generazione è rimasto solo il nome

Nuova Dacia Spring conserva due cose dal proprio passato, ovvero il nome e il prezzo. Tutto il resto, dalla prima all'ultima vite, è nuovo ed è Made in Europe perché ora la city car elettrica viene costruita a Novo Mesto, in Slovenia. La seconda generazione della compatta elettrica di Dacia non rinnega la filosofia dei costi contenuti (il listino parte a 17.900 euro con la Expression mentre la versione più accessoriata, Journey, resta di 300 euro sotto quota 20mila) ma fa salire in modo sensibile le dimensioni e la qualità. Non solo: ora il look, pur non raggiungendo la raffinatezza stilistica della 'cugina' Renault Twingo con cui condivide la piattaforma, è moderno, pulito e con carattere nel frontale e nel posteriore, entrambi 'tagliati' da una fascia nera. Le tinte sono, volutamente, poco appariscenti: spicca l'Agave, il colore del lancio, poi Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Dacia promette costi di esercizio inferiori del 20% rispetto alla media del segmento A ma spazi e prestazioni sono da segmento B.

Partiamo dalle dimensioni: Spring si allunga di 15 centimetri fino a 3 metri e 85 e si allarga di 18. Questo si traduce in più spazio nell'abitacolo sia per i passeggeri (+1,4 cm per le ginocchia al posteriore) che per le cose: 337 litri nel bagagliaio (con comodo doppio fondo), 20 litri per vani portaoggetti ben distribuiti e ulteriori 18 litri nel Frunk (front trunk) sotto il cofano anteriore, ideali per ospitare il cavo di ricarica ma è un optional. Dacia, infatti, ha deciso di tenere di serie solo l'essenziale consentendo di personalizzare Spring a seconda delle esigenze personali. Ma Expression non è 'povera': ha di serie sedile regolabile in altezza, volante regolabile in profondità, sensori di parcheggio, aria condizionata manuale, electric parking brake, media control. La versione Journey aggiunge ingress keyless, rear view camera, media nav live e connected services.

Per quanto riguarda il powertrain, c'è un solo motore, elettrico, da 80 Cv con batterie FLP da 27,5 kW: permette con un pieno di energia di percorrere 250 km. Un valore reale, non solo di omologazione, come Ansa ha avuto modo di provare in un percorso misto intorno a Lisbona al lancio europeo del nuovo modello. Si tratta, soprattutto, di un valore in linea con le esperienze maturate da Dacia grazie al feedback degli oltre 210mila clienti della prima generazione. Emerge infatti che la distanza percorsa al giorno dagli utenti di Spring è di 34 km (alla media di 34 km/h) per cui una sola ricarica settimanale è sufficiente nella maggior parte dei casi. Con il charger da 6.6 kW di serie si passa dal 15 all'80% in 2 ore e 55; in AC a 11 kW si scende a un'ora e 55, mentre in DC 50 kW bastano 28 minuti. Con la presa green up (una Schuko rinforzata) servono 5 ore e 40' e con la presa domestica si sale a 9 ore.

All'interno lo sviluppo molto orizzontale del cruscotto dona ampiezza, al centro domina il touchscreen da 10» (per il guidatore la strumentazione è da 7») e l'esercito di ganci intelligenti YouClip, ormai una costante di Dacia, aggiunge un tocco pratico e funzionale. Al volante di Dacia Spring si apprezzano l'agilità sia nel misto che in manovra (raggio di sterzata di 4 metri e 95) ma anche l'ergonomia dei comandi. Le prestazioni non sono estreme (per lo 0-100 occorrono 12«1) ma calibrate per la guida di tutti i giorni e per consentire una buona autonomia senza dover appesantire la vettura con un pacco batterie esagerato (1212 kg il peso complessivo).