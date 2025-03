Dallara Stradale, l’aggiornamento 2025 porta un incremento delle prestazioni esaltando il piacere di guida

VARANO DE’ MELEGARI – A otto anni dal suo debutto, la Dallara Stradale continua a evolversi senza tradire la sua essenza. Il progetto voluto da Giampaolo Dallara, un’auto estrema in pista ma perfettamente utilizzabile su strada, si arricchisce con una serie di aggiornamenti per il 2025 che ne affinano ulteriormente le prestazioni e ne ampliano la personalizzazione.

La Stradale aggiornata si distingue per un’aerodinamica ancora più efficace, grazie all'introduzione dei louvers aerodinamici nei passaruota, una soluzione derivata dalla versione EXP. Questo aggiornamento consente di raggiungere un rapporto deportanza/peso di 1:1, un risultato straordinario per un’auto omologata per la strada. Con un peso a secco invariato di 855 kg, la vettura ora genera esattamente 855 kg di carico aerodinamico a 260 km/h migliorando, così, la stabilità e riducendo il sottosterzo senza necessità di sistemi aerodinamici attivi.

Per accompagnare l’evoluzione aerodinamica, anche la meccanica è stata affinata. Le sospensioni hanno ricevuto una nuova calibrazione per migliorare la reattività e il comfort, mentre il sistema frenante, anch’esso ispirato alla EXP, beneficia di condotti d’aria migliorati per un raffreddamento più efficace. Anche il motore 2.3 turbo, di origine Ford da 400 CV, ha ricevuto un aggiornamento al sistema di alimentazione al fine di garante un’erogazione più costante anche nelle condizioni più estreme.

Non solo prestazioni: il comfort e la personalizzazione giocano un ruolo chiave nell’aggiornamento della Dallara Stradale. La collaborazione con Alcantara si rafforza introducendo nuovi rivestimenti interni. Di serie ora troviamo un’inedita configurazione nera con cuciture a contrasto, mentre chi desidera un tocco esclusivo può optare per l’Alcantara Traforata, disponibile con due motivi: il Perforated Spine, che esalta la struttura in fibra di carbonio dell’abitacolo, e il Perforated Track Layout con un profilo di un circuito inciso al laser.

L’attenzione alla community dei proprietari si concretizza con il programma UpShift, che consente di aggiornare le vetture con le ultime innovazioni. Quest’anno, il programma si amplia con il KIT PISTA EXP, un pacchetto che include aggiornamenti aerodinamici, sospensioni specifiche per la pista e soluzioni per ottimizzare i pit-stop, come le ruote con mono-dado a fissaggio centrale e il sistema di sollevamento pneumatico derivato dalle competizioni.

Per enfatizzare le due anime della Stradale, arrivano anche due nuove versioni: Laps e Landscapes. La Laps è pensata per chi cerca il massimo della performance su pista e si distingue per la livrea Blu Dallara Opaco, il cambio automatico e il kit Racing EXP, che include componenti aerodinamici avanzati e interni personalizzati con il layout del circuito di Varano de' Melegari. La Landscapes, invece, è l’ideale per chi ama i lunghi viaggi e il piacere della guida su strada. Oltre alla colorazione Azzurro Panoramico, è dotata di cambio manuale, tetto smontabile con porte Sky-View e sedili Touring per garantire un maggior comfort.

Queste due versioni sono accompagnate da un calendario di eventi esclusivi, denominato "Laps & Landscapes", che porta i proprietari della Stradale tra strade panoramiche e circuiti iconici come Monza, Imola, Spa-Francorchamps e Paul Ricard. Un’occasione perfetta per sperimentare la doppia anima della Dallara Stradale nel suo habitat naturale alternandosi tra i cordoli della pista e paesaggi mozzafiato.

L’aggiornamento 2025 rafforza il posizionamento della Stradale come un'icona dell’ingegneria italiana, dove artigianalità e tecnologia si fondono per offrire un’esperienza di guida senza compromessi. Con un listino che parte da 233.020 Euro per la Barchetta e arriva fino ai 284.486 Euro della versione Laps, la Dallara Stradale rimane un’auto esclusiva, riservata a chi cerca emozioni pure al volante.