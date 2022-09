Dark Horse, il nuovo marchio ad alte prestazioni che riporta la Ford Mustang alle corse. E alla 24h di Le Mans

DETROIT – Nuovi obiettivi e nuovo marchio per la Ford Mustang, il modello con il quale l'Ovale Blu andà a Le Mans grazie all'argamento della "famiglia" con il nuovo marchio, il Dark Horse. La presentazione della settima generazione della pony car e della sua inedita declinazione è avvenuta in occasione del Salone di Detroit (Naias), che apre venerdì per il pubblico, ma fuori dal palazzo dei congressi. Il Ceo Jim Farley era tra gli ospiti dell'evento che ha portato un corteo di mille Mustang di ogni tipo e di tutte le generazioni precedenti lungo le strade dell città, ma sul palco è salito Bill Ford, il presidente esecutivo del colosso americano.

Oltre che alle competizioni a livello globale (Gt3, Gt4 e Nascar, di sicuro), «con questa auto torneremo anche alla 24h di Le Mans», ha dichiarato, prima di ringraziare tutti e chiudere la presentazione. Verosimilmente correrà nella Gt3. La Dark Horse è la declinazione sportiva della Mustang e ne verranno proposte anche una variante “S” vocata alle competizioni in pista e una “R” per le gare di accelerazione. Il nuovo marchio è stata la vera rivelazione dell'evento, malgrado Ford non abbia rilasciato dettagli tecnici tecnici.

Il motore sarà un'evoluzione del V8 Coyote da 5.0 litri spinto fino ad almeno 500 cavalli, mentre per la Gt3 è stata anticipata una versione da 5.4 litri senza specificarne la potenza. Il nuovo logo Dark Horse sostituisce quello classico della Mustang e la sola tinta di questa versione è il Blue Ember metalizzato. Pur essendo disponibile anche la trasmissione automatica a 10 marce, Ford punta sul cambio manuale Tremec a sei rapporti, che è standard, ma che è anche esclusivo e che è stato in parte lavorato in titanio.

La Mustang Dark Horse monta di serie il pacchetto Performance che esalta lo spirito da circuito della vettura e che comprende un radiatore dell'olio più leggero capace di assorbire meglio il calore oltre a ventole di raffreddamento ottimizzate, un differenziale a slittamento limitato, una messa a punto dedicata di telaio, barre antirollio, ammortizzatori anteriori tarati per usi più impegnativi e, naturalmente, freni Brembo e pneumatici Pirelli Pzero Pz4. Le sospensioni attive MagneRide sono di serie. Agli amanti del drifting, molto popolare negli Stati Uniti e, come è stato ricordato, una disciplina praticabile sostanzialmente ovunque, è dedicato invece il freno di stazionamento elettronico che ha però la funzionalità di quello meccanico che permette di esaltare le potenzialità della trazione posteriore.