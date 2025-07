Daytona SP3 Tailor Made, Ferrari svela un pezzo unico che andrà all’asta per beneficenza

Ferrari ha svelato un’esclusiva Daytona SP3 Tailor Made che sarà messa all’asta da RM Sotheby’s durante la prossima Monterey Car Week in California, ad agosto 2025. Questo esemplare unico, definito il numero “599+1” della serie limitata di 599 vetture, rappresenta l’apice del programma di personalizzazione Tailor Made di Ferrari e un omaggio alla leggenda sportiva del Cavallino Rampante, con tutti i proventi dell’asta destinati a progetti educativi della Ferrari Foundation. L’iniziativa più recente è una collaborazione con Save the Children, grazie alla quale Ferrari ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione della Aveson Charter School di Altadena, in California, il cui campus è stato tragicamente distrutto da un incendio all’inizio di quest’anno.

La vettura presenta una sorprendente finitura in fibra di carbonio bicolore e carrozzeria in Giallo Modena, con splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore in nero lucido. La livrea è impreziosita dal logo Ferrari in Giallo Modena che occupa l’intera parte superiore della vettura, segnando una prima volta assoluta per questo tipo di applicazione.



All'interno dell'abitacolo viene fatto ampio uso di un innovativo tessuto derivato dagli pneumatici riciclati, decorato con un motivo a tema Cavallino Rampante. Mentre il cruscotto e il piantone dello sterzo sono realizzati in una particolare fibra di carbonio utilizzata in Formula 1, rafforzando ulteriormente il legame con il DNA sportivo di Ferrari.

Le performance sono da Ferrari di razza: monta una V12 da 840 CV e 697 Nm di coppia e passa da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi raggiungendo una velocità massima di oltre 340 km/h. Tutti i proventi derivanti dall'asta saranno destinati alle iniziative educative promosse da Ferrari, con l'obiettivo di elevare i progetti formativi a standard globali, proseguendo la lunga tradizione della Casa di Maranello di dare un contributo alle comunità in cui opera.