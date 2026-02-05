De Tomaso P900, l'esclusiva hypercar solo per la pista. Svelato il V12 da 900 cv con una scultura formata dai tubi di scarico

Nasce a Torino, alla Italtecnica Engineering, il 'mostro alieno' (così l'hanno definito alcuni media specializzati) che motorizzerà la De Tomaso P900, l'esclusiva hypercar solo per la pista che a quattro anni dalla presentazione inizia finalmente la fase di sviluppo e di pre-produzione. Come era già stato comunicato dalla nuova De Tomaso, che fa capo alla Ideal Team Ventures di Hong Kong, la P900 sarà costruita in soli 18 esemplari per i quali nel 2022 era stato comunicato un prezzo da 3 milioni di dollari in su. Ed ora, come confermato dalla stessa azienda, sarà la prima auto a proporre un motore-opera d'arte che unisce leggerezza (220 kg), potenza e rispetto ambientale.

Quest'ultima prerogativa perché è previsto che la poderosa unità di 6,2 litri funzioni con carburanti sintetici. Caratterizzato da un incredibile intreccio di tubi come nessun V12 ha mai proposto fin ora, il propulsore che è stato progettato e realizzato dalla Italtecnica Engineering di Cambiano (To) promette prestazioni altrettanto 'emozionali'. Potrà erogare 900 Cv, con un regime massimo di rotazione di 12.300 giri/min e quindi dovrebbe davvero urlare per il piacere di chi la guida o la ammira in pista. Del resto la stessa De Tomaso ha sottolineato in una nota che la nuova P900 offre «una visione così audace che si diceva fosse impossibile» e che l'auto è stata «scolpita per gli occhi, e progettata per le orecchie».

La marca De Tomaso è stata acquistata, dopo la chiusura nei primi anni del 2000 e una serie di vicissitudini legate al suo ritorno sulla scena, nel 2015 dalla Ideal Team Ventures (Itv) una holding di investimento di Hong Kong specializzata nel rilancio di marchi automobilistici storici e di lusso. La Itv, che fa capo a Norman Choi, nel 2016 ha acquisito anche la Apollo Automobil, in precedenza Gumpert.