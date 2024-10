Deepal S07, la chiave d'accesso all'Europa di Changan. Tecnologia avanzata e design italiano per il Suv elettrico

Changan Automobili annuncia il suo ingresso in Europa. A partire dal quarto trimestre del 2024, il costruttore asiatico porterà nel Vecchio Continente, un SUV completamente elettrico, il Deepal S07. L’obiettivo del Marchio cinese è quello di entrare inizialmente nei mercati in Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. Entro il 2025, Changan prevede l’apertura di ulteriori filiali in Svizzera, Svezia e Finlandia, nel 2026 l’espansione continuerà in Spagna e Italia. L’obiettivo è di avere una presenza capillare in tutto il Vecchio Continente, compreso il Regno Unito, dove è previsto l’ingresso a luglio 2025. La Changan Deepal S07 è stata progettata nel centro di design italiano dell’azienda. Sono centinaia le persone che ad oggi lavorano nella rete del costruttore automobilistico cinese. Nel 2003 è stato aperto un centro di design a Torino, due ulteriori sedi sono nate nel Regno Unito e in Germania, rispettivamente nel 2010 e nel 2021.

Tecnologia avanzata, ma anche una dotazione che risponde alle esigenze dei consumatori europei, nello sviluppo dei suoi prodotti l’azienda asiatica guarda al futuro. Al fine di presenziare al meglio il mercato europeo, Changan attualmente sta reclutando diversi partner e concessionarie locali al fine di realizzare la sua rete vendite. Per un Mbarchio relativamente giovane e sconosciuto in Europa, fondamentale sarà la presenza di un adeguato supporto di manutenzione e assistenza clienti.

I numeri di Changan Automobili. Presente in più di 63 Paesi, il costruttore automobilistico cinese ha prodotto in oltre 40 anni di attività, più di 20 milioni di unità. Nel solo 2023, ha raggiunto vendite globali per 2,55 milioni di unità. Dodici siti produttivi, ventidue stabilimenti in tutto il mondo. Dal 1984 produce automobili, pickup e veicoli commerciali leggeri, circa 72.000 le persone che ci lavorano. Changan possiede Marchi propri come Changan brand, Deepal, Avatr e Marchi in joint venture come Changan Ford, Changan Mazda e JMC.

Leevon Tian, Vicedirettore Generale di Changan Automobile Europe Holding B.V. ha dichiarato: “Il nostro ingresso in questo mercato è guidato dal nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative, intelligenti e sostenibili, adattate alle esigenze in evoluzione dei consumatori europei. Con la nostra vasta esperienza nella mobilità elettrica e un forte focus sulla qualità e la soddisfazione del cliente, siamo ben posizionati per contribuire in modo significativo al futuro della mobilità in Europa. Non vediamo l'ora di lavorare con partner locali per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti."