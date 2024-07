Defender Octa, l'inarrestabile per ogni tipo di missione impossibile. Prestazioni estreme con il V8 mild-hybrid 4,4 litri da 635 cv

Prestazioni estreme e avventura hanno ora un nuovo nome di riferimento nel mondo Defender. Il brand britannico si gioca infatti la carta di Defender OCTA, ovvero il modello della gamma più resistente, più capace di affrontare qualunque ostacolo (ma anche il più lussuoso) dell'intera famiglia famiglia Defender 110 e scardinare il concetto di missione impossibile. Il cuore pulsante della nuova arrivata è il poderoso motore V8 mild-hybrid Twin Turbo da 4,4 litri, che consente alla OCTA di qualificarsi come la Defender più estrema e potente di sempre, con 635 CV e fino a 750 Nm di coppia, per un'accelerazione 0-100 km/h in 4,0 secondi. Rivisti i componenti del telaio, con tecnologie innovative per assistere le prestazioni da supercar. Tra queste, anche le sospensioni 6D Dynamics, che assicurano capacità dinamiche di nuovi livelli. Per affrontare ogni tipo di percorso possibile, l'altezza di guida è rialzata, la allargata e i passaruota sono stati estesi per una presenza senza precedenti.

Anche i paraurti riprogettati offrono un angolo di approccio e angoli di uscita migliori, mentre la robusta protezione sottoscocca offre la sicurezza per spingersi su terreni accidentati. E se c'è un guado da superare? nessun problema, visto che Defender OCTA ne può affrontare fino ad un metro di profondità, quindi più di qualsiasi altra Defender di produzione. «Con la nuova Defender OCTA - ha dichiarato Mark Cameron, managing director di Defender - siamo stati in grado di sbloccare tutto il potenziale del brand Defender. È la definizione stessa di ampiezza di capacità e una testimonianza di ciò che possiamo ottenere utilizzando le migliori tecnologie e talenti all'interno della nostra divisione di ingegneria». Per una vettura dalle più che audaci doti di resistenza, il nome non poteva non tenere conto di questa caratteristica. OCTA deriva infatti dal minerale più duro e desiderabile sulla terra il diamante e dalla forma ottaedrica che conferisce il suo aspetto distintivo e la sua durata. Questa forma ha ispirato anche la nuova grafica in generale, con il diamante cerchiato, che vede un diamante nero lucido all'interno di un disco in titanio lavorato e sabbiato su ogni pannello Signature Graphic.

Il lusso Defender OCTA è incarnato dalla Defender OCTA Edition One, disponibile nel primo anno di produzione e che presenta specifiche particolarmente curate, a cominciare dalla nuova esclusiva tinta Faroe Green con interni rivestiti in tessuti UltrafabricsTM PU Khaki ed Ebony e maglia 3D senza cuciture. Per Defender OCTA è stato anche necessario creare un programma di test e sviluppo su misura con oltre 13.960 test aggiuntivi, tra cui la durata fuoristrada ad alta velocità e la durata su strada ad alta velocità, poiché il team è entrato in dimensioni di capacità e robustezza che non sono mai state esplorate prima. Il nuovo registro ordini Defender OCTA sarà disponibile a breve, con un prezzo indicativo a partire da da 187.000 euro. La Defender OCTA Edition One, disponibile per il primo anno di produzione, ha un prezzo indicativo di 205.900 euro. La nuova protagonista all-terrain ad alte prestazioni del marchio britannico farà il suo debutto dinamico in società al Goodwood Festival of Speed 2024, dall'11 al 14 luglio.