Denza N8L Flash Charging Edition, è record per il Suv ibrido plug-in con 430 km di autonomia elettrica

In Cina Denza ha lanciato la nuova variante a carica rapida del suo suv ibrido di punta N8L Flash Charging Edition. Come evidenzia la denominazione ,è presente una versione per Phev del sistema proprietario Byd Flash Charging che quando è abbinata alla batteria Blade di seconda generazione e a un'architettura del veicolo a 1,000 Volt, può ricaricare un Bev dal 10% al 70% in soli 5 minuti e fino al 97% in 9 minuti. In questo caso, specifica Denza, l'architettura di ricarica rapida Flash utilizza una tensione inferiore (800 Volt) e una batteria Blade da 75, 6 kWh di seconda generazione che, per un ibrido plug-in, è di una 'taglia' rilevante. Si comprende così come, secondo i primi dati rilasciati, il suv plug-in N8L di Denza sia in grado di assicurare un'autonomia solo elettrica di ben 430 km secondo il ciclo combinato cinese Cltc, e un'autonomia complessiva (energia elettrica e benzina) di ben 1.550 km.

Ricordiamo per il powertrain di questo nuovo modello combina un turbo benzina 2.0 da 204 Cv con tre motori elettrici, per una potenza totale di sistema di 560 kW cioè 751 Cv. Il suv di Denza è inoltre dotato del più recente sistema God's Eye - Byd Intelligent Driving System 5.0 e mantiene le caratteristiche delle altre varanti N8L come le sospensioni pneumatiche intelligenti DiSus-A e la configurazione a sei posti 2+2+2. Dal punto di vista estetico, ll nuovo N8L FLASH Charging Edition riprende il linguaggio stilistico distintivo di Denza, con il frontale dominato da una griglia chiusa con inserti cromati opachi, completata da una striscia luminosa di Led a matrice a tutta larghezza e da gruppi ottici a Led sdoppiati. Un sensore LiDar montato sul tetto sopra il parabrezza, funge da elemento chiave per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida del veicolo. Il suv evidenzia un profilo laterale pulito con linee rettilinee e profili dei finestrini a scomparsa. N8L misura 5.200 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.820 mm di altezza, con un passo di 3.075 mm.

Nella parte posteriore, il design riprende lo stile del frontale attraverso una fanaleria a matrice a tutta larghezza. Presenti gli esclusivi badge 'Flash Charging' e gli indicatori di direzione blu che avvisano se è in uso la guida intelligente 'semi autonoma'. L'abitacolo del suv ibrido di punta di Denza è dotato di un ecosistema digitale a sei schermi composto da un head-up display a realtà aumentata da 50 pollici, un quadro strumenti digitale da 13,2 pollici e uno schermo centrale per l'infotainment da 17,3 pollici. Presente anche un display anteriore per l'intrattenimento del passeggero da 13,2 pollici, uno schermo per l'intrattenimento posteriore da 17,3 pollici e uno specchietto retrovisore digitale da 9 pollici.