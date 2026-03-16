Denza Z9GT porterà in Europa la ricarica ultra-rapida Flash Charging. Debutto ufficiale l'8 aprile a Parigi

La nuova Denza Z9GT, modello del marchio premium del gruppo Byd che sarà presentato ufficialmente al pubblico europeo l'8 aprile a Parigi, porterà in Europa la tecnologia di ricarica ultra-rapida Flash Charging. La tecnologia di ricarica consente di ridurre sensibilmente i tempi necessari per recuperare energia: la batteria può passare dal 10% al 70% in circa cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti. Anche in condizioni climatiche molto rigide, fino a -30 °C, il sistema permette di ricaricare dal 20% al 97% in circa dodici minuti. Il sistema sfrutta la seconda generazione della Blade Battery sviluppata da BYD e infrastrutture di ricarica capaci di erogare potenze fino a 1.500 kW.

La tecnologia mantiene la chimica litio-ferro-fosfato e introduce miglioramenti nella gestione degli ioni per aumentare velocità di ricarica, densità energetica e durata della batteria. Costruita sulla piattaforma e3 Platform, la Z9GT è una shooting brake Gran Turismo con autonomia fino a 800 chilometri nella versione a trazione posteriore grazie alla batteria da 122 kWh. La variante elettrica a tre motori supera i 960 CV e accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. All'interno l'auto propone un sistema audio sviluppato con lo specialista francese Devialet e tecnologia immersiva Dolby Atmos, pensato per offrire un'esperienza sonora tridimensionale. Secondo il gruppo Byd, la diffusione globale delle stazioni di ricarica Flash Charging è già iniziata e comprenderà anche l'Europa, dove la nuova ammiraglia elettrica Denza farà il suo debutto nel corso del 2026.