Denza Z9S, la nuova berlina elettrica con 920 km di autonomia che punta a sfidare la Xiaomi SU7

La famiglia dei modelli Denza è destinata a crescere con una berlina elettrica denominata Z9S, come si legge dalle antcipazioni di ev.com, che ha mostrato le immagini ufficiali della vettura nella nuova livrea Morning Glow Purple. Un'auto che dovrebbe contrastare sul mercato cinese la Xiaomi SU7, in base a quanto riportato dallo stesso sito, che cita dei documenti depositati presso il Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese (MIIT), in base ai quali il modello in questione avrebbe una lunghezza di 5.090 mm, una larghezza di 1.980 mm ed un'altezza di 1.490 mm, mentre il passo sarebbe di 3.025 mm.

Dalle foto si nota una linea aerodinamica, sottolineata da una fiancata affilata, in cui le maniglie sono in parte nascoste nelle portiere e dove spiccano le pinze dei freni gialle, a contrasto, nei cerchi a 5 razze. La zona posteriore termina con un accenno di coda in cui troviamo dei fari allungati, a sottolineare la larghezza della vettura, ed un accenno di spoiler. Sotto pelle si prevedono, inizialmente, due powertrain, rispettivamente da 320 kW (435 CV) e 370 kW (circa 503 CV) con batterie dalla chimica al litio ferro fosfato (LFP).

Citando i documenti del MIIT, carnewschina.com aggiunge la presenza di una versione con 3 motori elettrici da 890 kW (1210 CV) e, in merito all'autonomia, la possibilità della Z9S con motore di singolo di percorrere fino a 920 km mediante una carica della batteria da 102.326 kWh. Con una velocità massima annunciata di 250 km/h, avanzati sistemi di assistenza alla guida con LiDAR, le sospensioni pneumatiche intelligenti ed un abitacolo che sfrutta l'apporto dell'intelligenza artificiale, la Z9S nei prossimi mesi dovrebbe collocarsi nella gamma del brand cinese tra la Z9 e alla Z9 GT.