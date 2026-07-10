Denza Z: a Goodwood debutta la supercar elettrica da 1.064 cv

GOODWOOD - La sfida alle regine delle supercar passa dal West Sussex. Il marchio premium di BYD Denza ha scelto la cornice del Festival of Speed per presentare la nuova Z, una sportiva elettrica ad alte prestazioni e dall’elevato contenuto tecnologico in grado di registrare numeri da capogiro. Destinata anche al mercato europeo, la nuova arrivata sarà proposta inizialmente nelle varianti Coupé, Spider e Racing, mentre una futura Special Edition da ben 2.000 cv sarà sviluppata con l'obiettivo di conquistare un record sul Nordschleife del Nürburgring.

La Denza Z nasce sulla piattaforma proprietaria e3, sviluppata appositamente per le sportive ad alte prestazioni del marchio cinese. Il sistema di propulsione impiega tre motori elettrici, uno sull'asse anteriore e due su quello posteriore, capaci di lavorare in modo indipendente per gestire il torque vectoring e ottimizzare la motricità in curva. La potenza complessiva raggiunge 1.180 kW, pari a 1.604 cv, mentre la coppia massima tocca i 1.240 Nm. Prestazioni che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,25 secondi per la Coupé e in una velocità massima di 300 km/h. Ancora più estrema la Racing che, con pneumatici semi-slick, abbassa il tempo sullo 0-100 a 1,96 secondi e arriva fino a 350 km/h.

Accanto alle prestazioni, Denza punta forte anche sulla rapidità di ricarica. Tutte le versioni adottano infatti la Blade Battery di seconda generazione da 76 kWh con architettura Cell-to-Body, che integra direttamente le celle nella struttura della vettura migliorando rigidità e sfruttamento degli spazi. Grazie alla tecnologia Flash Charging di BYD, la batteria può essere ricaricata con potenze fino a 1.500 kW, consentendo di passare dal 10 al 70% della capacità in cinque minuti e dal 10 al 97% in appena nove minuti. L'autonomia dichiarata raggiunge i 410 km per la Coupé, 400 km per la Spider e 380 km per la Racing.

Firmata dal designer Wolfgang Egger, la Denza Z presenta proporzioni basse e filanti, con una lunghezza di 4,78 metri e un'altezza contenuta in appena 1,33 metri sulla Coupé. Il frontale è caratterizzato da un'ampia presa d'aria che indirizza i flussi verso gli sfoghi sul cofano, per migliorare raffreddamento e carico aerodinamico, mentre la Racing adotta una carrozzeria più lunga, un sistema di raffreddamento dedicato e un alettone posteriore in fibra di carbonio regolabile su tre posizioni, capace di generare fino a 1.060 kg di deportanza a 350 km/h. Ancora più sofisticata sarà la futura Special Edition, che utilizzerà elementi aerodinamici attivi e materiali compositi per superare i 2.000 kg di carico verticale a 300 km/h.

L'abitacolo mantiene un'impostazione sportiva ma senza rinunciare al comfort. La configurazione è 2+2 posti, una soluzione piuttosto rara nel segmento delle supersportive elettriche, con un bagagliaio che sulla Coupé può passare da 250 a 550 litri abbattendo gli schienali posteriori. La plancia ospita una strumentazione digitale da 8,9” e uno schermo centrale da 12,8” con servizi Google integrati, mentre i materiali spaziano dalla fibra di carbonio alle superfici metalliche e ai rivestimenti effetto suede.

Sul volante trovano posto i pulsanti dedicati alle modalità Boost e Track, che permettono rispettivamente di aumentare temporaneamente la coppia del 30% e di accedere a una gestione avanzata della guida in pista, con launch control, modalità drifting e possibilità di personalizzare torque vectoring, controllo di trazione, ABS, ESP, rigenerazione e taratura delle sospensioni.

Sul fronte della dinamica, la Denza Z abbina sospensioni a doppio triangolo all'anteriore e multilink al posteriore con il sistema magnetoreologico DiSus-M, capace di modificare in tempo reale la risposta degli ammortizzatori attraverso campi magnetici. A completare il pacchetto tecnico ci sono freni carboceramici, un sistema di controllo elettronico che interviene anche in caso di foratura di uno pneumatico redistribuendo istantaneamente la coppia e una gestione della dinamica che permette persino di effettuare manovre come la rotazione attorno all'asse anteriore.

Gli ordini delle versioni Coupé, Spider e Racing saranno avviati nei mercati selezionati nel corso dell'anno, mentre i prezzi non sono ancora stati comunicati. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026, mentre la Special Edition proseguirà il proprio sviluppo con l'ambizioso obiettivo di conquistare uno dei record più prestigiosi al mondo, quello sull’anello Nord del Nürburgring.