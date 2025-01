DFSK E5 Phev, il Suv ibrido plug-in cinese che vuole conquistare l'Italia

La Cina bussa sempre più forte alle porte dell’Europa. Sono in continuo aumento le Case automobilistiche del Paese del dragone che si affacciano nel nostro mercato. È il caso della Dongfeng Sokon Automobile che fa parte del colosso Dongfeng Group, già noto per la sua presenza nel vecchio continente. Il marchio cinese, con il nuovo anno, ha portato in Italia la DFSK E5, un SUV plug-in ibrido che prova a entrare a gamba tesa offrendo praticità, un propulsore efficiente e un prezzo competitivo.

Esteticamente la DFSK E5 PHEV si distingue per un design moderno e ben proporzionato. Con una lunghezza di 4,76 metri, una larghezza di 1,87 metri e un'altezza di 1,71 metri, si inserisce nel segmento D dei SUV. Il frontale è caratterizzato da una grande griglia, a sviluppo orizzontale, e da fari a LED sottili che le conferiscono un aspetto elegante e, al contempo sportivo.

La vista laterale presenta un aspetto più muscoloso, merito anche dei cerchi in lega da 19” che la rendono più slanciata. Il tetto, sfruttando il contrasto dei montanti in nero, sembra fluttuare verso il posteriore. Proprio in coda è, inoltre, presente uno spoiler sopra al lunotto, quest’ultimo leggermente inclinato. Sul retrotreno, anch’esso muscoloso, fanno bella mostra di se le luci a sviluppo orizzontale unite tra loro grazie a una barra luminosa.

All'interno l'abitacolo della DFSK E5 è pensato per offrire il massimo comfort ai passeggeri, con una configurazione che può ospitare fino a sette persone. I sedili rivestiti in pelle, di serie, il tetto panoramico in vetro e gli spazi generosi contribuiscono a creare un ambiente accogliente e luminoso. Il conducente, oltre a sfruttare il sedile regolabile elettricamente, può contare su un quadro strumenti digitali da 7”. Non manca il sistema di infotainment con display touch da 10,25” che offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a due prese USB e la piastra per la ricarica wireless degli smartphone.

Sotto il cofano la DFSK E5 PHEV offre una configurazione ibrida plug-in che combina un motore termico da 1.5 litri a quattro cilindri con un'unità elettrica, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 17,5 kWh, per una potenza complessiva di 183 Cv e 300 Nm di coppia. Questo si traduce in una velocità massima di 165 km/h.

L'autonomia in modalità completamente elettrica raggiunge gli 87 km, un valore più che sufficiente per chi desidera ridurre al minimo l'uso del motore a benzina negli spostamenti quotidiani. Inoltre la batteria può essere ricaricata completamente in circa 4 ore. Con un peso in ordine di marcia di 1.590 kg, la DKF E5 si attesta su un consumo di 7,3 litri per compiere 100 km (nel ciclo WPTP) ed emissioni pari a 27,9 grammi al km di CO2.

La sicurezza è un altro punto di forza del SUV cinese, che offre una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi troviamo il monitoraggio degli angoli ciechi, l'assistenza alla partenza in salita e il controllo della stabilità in discesa. Sono inclusi anche l'avviso di collisione posteriore e il supporto per il cambio di corsia. Non mancano i sensori di parcheggio e un sistema di telecamere a 360 gradi. Già acquistabile, il DFSK E5 PHEV è offerto a un prezzo che parte da 36.888 Euro.