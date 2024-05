Digital Edition, la serie speciale di Mercedes Classe A, Classe B, GLA ed EQA

A prescindere dal tipo di alimentazione, il futuro dell’auto sarà sempre più digitalizzato e connesso. Una porzione di futuro nel presente la offre Mercedes-Benz Italia con il lancio della serie speciale Digital Edition, estesa a Classe A, Classe B, Gla ed Eqa, ovvero i Suv e le berline più compatti in gamma. Si tratta di una collezione di servizi, molti dei quali già popolari uniti ad altri decisamente più innovativi, caratterizzati dall’elevata dotazione tecnologica e digitale. II vantaggio cliente rispetto all'acquisto in Store o in concessionaria supera il 70%. Su tutte le Mercedes-Benz Digital Edition sono disponibili di serie: tre anni di abbonamento Connect Package con 41 Digital Extras, il Pacchetto assistenza alla guida, la Smartphone Integration, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°, il Pacchetto GUARD 360° e, per rispondere anche ad un’esigenza più strettamente estetica, la vernice metallizzata.

Nello specifico, grazie al nuovo pacchetto hi-tech, Classe A, Classe B, Gla ed Eqa Digital Edition sono equipaggiate di serie con il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, il sistema di assistenza attivo per sterzo e frenata, il monitoraggio degli angoli ciechi, il sistema di allerta pre-safe e quello di mantenimento della corsia. In aggiunta, Mercedes-Benz Italia offre 3 anni di abbonamento ai servizi digitali inclusi nel già menzionato Connect Package. Si tratta di un pacchetto di 41 Digital Extras divisi in cinque categorie: servizi remoti di navigazione, servizi di intrattenimento, servizi di personalizzazione e sicurezza, oltre ai servizi di navigazione EV.

Il pacchetto Connect Package di Mercedes-Benz costa 14,90 euro al mese o 149 euro all'anno (dopo 3 anni per chi acquista una Digital Edition). Sostituisce, concentrandoli in un'unica offerta, i precedenti Remote Package, Navigation Package, Guard 360° Package, Entertainment Package, Pacchetto personalizzato, Remote & Servizi di navigazione, Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza, In-Car Office e Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni. Con le Digital Edition, Mercedes-Benz Italia accelera sul processo di digitalizzazione e connettività della propria gamma, che troverà ulteriore slancio con il nuovo sistema operativo di proprietà, MB.OS, atteso al debutto nel 2025.