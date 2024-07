Discovery celebra 35 anni con la nuova 35th Anniversary Edition. Esordio per il nuovo diesel D350 MHEV

Per celebrare il suoi 35 anni, Land Rover Discovery si presenta in scena con la nuova edizione limitata 35th Anniversary Edition, mentre diviene disponibile per la prima volta il nuovo diesel D350 MHEV. «Per 35 anni Discovery - ha dichiarato Mark Cameron, managing director di Discovery - ha dettato lo standard dei SUV per la famiglia, e siamo orgogliosi di festeggiare questo anniversario. La versatilità dei sette posti, la cabina spaziosa e l'ineguagliabile ingegnosità la rendono la compagna ideale per le avventure in famiglia, capace di trasformare le attività quotidiane in esperienze eccezionali».

Dal suo lancio, nel 1989, la Discovery ha puntato ad essere il punto di riferimento nel segmento dei SUV familiari a sette posti, in grado di combinare innovazione, spazio e praticità. La linea del tetto a gradino, pensata per le famiglie, è diventata un segno distintivo della Discovery e del suo profilo. Sicurezza e capacità sono sempre state il cuore della Discovery, tanto che nel 1998 ha introdotto la prima tecnologia ACE (Active Cornering Enhancement) del settore, utilizzando barre stabilizzatrici a controllo elettronico per ridurre il rollio della scocca.

Un anno dopo, è diventata il primo SUV a introdurre gli airbag per i sedili anteriori, mentre la tecnologia Terrain Response di JLR ha fatto il suo debutto su Discovery nel 2004. La nuova Discovery D350 monta il diesel a sei cilindri Ingenium da 3,0 litri e 350 CV, con un aumento di 50 CV rispetto alla precedente D300. L'esclusiva 35th Anniversary Edition celebra poi i 35 anni di avventura con lo speciale logo 'XXXV' su badge e pedane. La 35th Anniversary Edition si ispira alla Metropolitan Edition e presenta dettagli Bright Atlas per la griglia e il lettering Discovery. Il tutto è completato da inserti nei paraurti inferiori Hakuba Silver, cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, pinze dei freni Land Rover nere, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole. Gli ordini sono già aperti, con prezzi per l'Italia da 108.000 euro.