Dodge, nella nuova Charger il cuore si rinnova e si fa in due. E la muscle car torna a puntare sull'Europa

Dodge rinnova la Charger con una nuova generazione sviluppata sulla piattaforma STLA Large e proposta con due diverse soluzioni di propulsione: le versioni completamente elettriche Daytona e quelle con motore a benzina Hurricane 3.0 sei cilindri in linea biturbo, identificate dalla sigla SIXPACK. Sulle Charger Daytona il sistema di propulsione a 400 volt integra una batteria da 100,5 kWh e due moduli elettrici, uno anteriore e uno posteriore. La batteria raggiunge una potenza massima di scarica di 550 kW, mentre il modulo anteriore dispone di un sistema di disconnessione delle ruote per favorire autonomia ed efficienza.

Quello posteriore è invece dotato di differenziale meccanico autobloccante. Le versioni SIXPACK utilizzano il motore Hurricane a sei cilindri in linea da 3,0 litri con doppio turbocompressore, disponibile nelle configurazioni standard e High Output. La Charger R/T sviluppa 420 CV e 634 Nm, con uno 0-100 km/h in 4,6 secondi, mentre la Charger Scat Pack raggiunge 550 CV e 720 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Rispetto alle precedenti versioni equipaggiate con motori HEMI, il nuovo SIXPACK aumenta potenza e coppia e riduce i tempi di accelerazione. La R/T passa da 370 a 420 CV e da 536 a 634 Nm, mentre la Scat Pack cresce da 485 a 550 CV e da 644 a 720 Nm. Al vertice della gamma si trova la Charger Daytona Scat Pack, con propulsione completamente elettrica, 670 CV e uno 0-100 km/h in 3,3 secondi. Il quarto di miglio viene coperto in 11,5 secondi. La gamma elettrica comprende anche la Daytona R/T da 536 CV.

Tutte le versioni della nuova Charger dispongono di trazione integrale, mentre i modelli SIXPACK possono attivare una modalità a trazione posteriore capace di trasferire il 100% della coppia alle ruote posteriori. Tra le tecnologie dedicate alle prestazioni figurano Launch Control, Line Lock, Drift/Donut Mode, Race Prep e, sulle Daytona, PowerShot, che mette a disposizione 40 CV supplementari per 10 secondi. La dinamica di guida, protagonista della presentazione alla stampa organizzata sul circuito del Balocco Proving Ground, è affidata a sospensioni anteriori multilink e posteriori indipendenti Integral Link, con ammortizzatori adattivi a controllo a doppia valvola.

La Charger Daytona Scat Pack adotta inoltre il più grande impianto frenante mai proposto da Dodge, con dischi Brembo ventilati da 16 pollici e pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini. La tecnologia di bordo comprende un quadro strumenti da 16 pollici, touchscreen centrale e head-up display con realtà aumentata. Le Performance Pages consentono di visualizzare in tempo reale parametri relativi alle prestazioni, mentre sulla Daytona Scat Pack con Track Package è disponibile il Drive Experience Recorder sviluppato da Cosworth, che sincronizza video, audio e dati della vettura durante la guida in pista o nelle prove di accelerazione. La nuova Charger mantiene, tuttavia, anche una vocazione all'utilizzo quotidiano. Il sistema 'hidden hatch' conserva il profilo di una coupé offrendo al tempo stesso l'accesso a un vano bagagli posteriore fino a 1.064 litri.

L'abitacolo può ospitare cinque persone e dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d'emergenza, Active Lane Management, Active Driving Assist, Adaptive Cruise Control con Stop&Go, monitoraggio dell'angolo cieco e telecamera Surround View a 360 gradi. La gamma europea comprende Charger R/T SIXPACK da 420 CV, Charger Scat Pack SIXPACK da 550 CV, Charger Daytona R/T da 536 CV e Charger Daytona Scat Pack da 670 CV. Tutte le versioni sono disponibili con carrozzeria coupé a due porte o berlina a quattro porte. I prezzi per l'Italia, tasse comprese, vanno da 72.000 a 78.000 euro per la Charger SIXPACK e da 87.000 a 94.000 euro per la Charger Daytona.

Dodge torna a puntare sull'Europa con la nuova Charger, muscle car americana che mantiene il Dna del marchio ma amplia la propria offerta con motori più vicini alle esigenze del mercato europeo. La nuova generazione è disponibile con il 3.0 turbo sei cilindri in linea ma anche in versione completamente elettrica, sia a due sia a quattro porte. "È un nuovo prodotto dopo alcuni anni in cui siamo stati abbastanza statici come linea - ha spiegato Raffaele Brustia, head of Ram and Dodge Deputy Enlarged Europe - e la nuova Charger ha radici americane, è una muscle car e mantiene tutto il Dna ma si adatta molto di più a una tipologia di utenza europea». Una strategia, quella di Dodge, che punta a unire identità americana ed esigenze del Vecchio Continente. «Il 3.0 turbo, sei cilindri in linea - ha spiegato Brustia - per efficienza e consumi è più vicino al mindset europeo e italiano. E poi c'è la versione elettrica, che oggi è una realtà indiscussa in Europa». Il ritorno di Dodge avviene in un mercato nel quale, secondo Brustia, cresce la richiesta di prodotti distintivi.

«Stiamo percependo che il mondo dell'automobile si sta un po' appiattendo - ha commentato il manager - e diventando tutto mass market, con funzionalità e sistemi tecnologici molto simili. Sentiamo quindi in Europa la necessità di essere distintivi e di costruirsi una propria identità". I primi riscontri commerciali sembrano aver modificato le aspettative iniziali del marchio. «Siamo partiti con previsioni molto conservative pensando a tanto termico e tanto due porte - ha spiegato ancora Brustia - ma quando abbiamo cominciato ad acquisire opinioni e configurazioni richieste, siamo stati abbastanza sorpresi: a livello europeo sono essenzialmente metà elettriche e metà termiche e oltre il 40% delle richieste riguarda la versione quattro porte». Una scelta che conferma anche l'intenzione di proporre una vettura sportiva ma utilizzabile quotidianamente.

«La nuova Charger è una vettura performance, sportiva, ma non estrema dal punto di vista dell'utilizzo - ha sottolineato Brustia - perché le sospensioni sono sportive ma in modalità Auto garantiscono comfort, mentre il sedile è sportivo ma non estremo». Più complessa la situazione italiana, dove alle dimensioni della vettura si aggiunge il tema della fiscalità. «In Italia - ha commentato Brustia - ci sono due elementi: la tassazione e la dimensione. L'italiano tendenzialmente vuole una vettura più compatta, anche per le strade, le città e i parcheggi. La Charger misura 5,20 metri perché Ci piace essere 'importanti' ma si guida benissimo, la porti dove vuoi anche se la stazza rimane». La nuova Charger rappresenta quindi il primo passo di una strategia europea che Dodge intende sviluppare anche con futuri prodotti. «Abbiamo dei piani sui modelli che arriveranno - conclude Brustia - ma se ne parlerà più avanti».