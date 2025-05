Dolphin Surf, ecco la compatta elettrica BYD da meno di 19mila euro. L'intrigante modello è agile e spaziosa

Arriva un'altra freccia molto appuntita nella sempre più affollata faretra di BYD. Dopo aver dominato il mercato cinese, dove nel 2024 è stata la seconda auto elettrica più venduta, la Dolphin Surf sbarca ufficialmente in Europa. Design sportivo, anima urbana e un prezzo che promette di scuotere il segmento delle compatte elettriche, il modello più piccolo del colosso cinese si prepara a sfidare i giganti del Vecchio Continente e lo fa con un prezzo d'attacco accattivante, al di sotto della soglia dei 20mila euro. Sorella europea della Seagull asiatica, la Dolphin Surf è in vendita a 18.990 euro, che diventano 16.660 euro con finanziamento o leasing a privato CA Bank e una rata di 99 euro al mese, un'offerta davvero interessante nel panorama automotive a zero emissioni. Lunga 3.990 mm, larga 1.720 mm e alta 1.590 mm, ha dimensioni e una maneggevolezza agile, perfette per le strade cittadine e i piccoli spazi di parcheggio - e grazie all'utilizzo del telaio e-Platform 3.0, offre spazio interno e capacità del bagagliaio paragonabili a vetture di classe superiore, rendendola una soluzione ideale per professionisti e piccole famiglie.

La Dolphin Surf vanta un design distintivo, al contempo sportivo e funzionale, con un profilo laterale ad arco che massimizza lo spazio interno. Elementi come il montante C decorato, i cerchi da 15 o 16 pollici e i fari anteriori affilati con luci diurne a strisce le conferiscono un look dinamico e sofisticato. Il posteriore è caratterizzato da uno spoiler aerodinamico e una barra luminosa a tutta larghezza, che accentua la presenza visiva e migliora l'efficienza. La Dolphin Surf utilizza la piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, progettata per veicoli elettrici e dotata della Blade Battery LFP. Sono disponibili due capacità di batteria (30 kWh e 43,2 kWh), con autonomie fino a 322 km (ciclo WLTP combinato) e 507 km in ambito urbano. Il veicolo integra un avanzato sistema elettrico 8-in-1 che migliora efficienza e ottimizza lo spazio. Tre versioni sono offerte: Active: 65 kW, 30 kWh, 220 km di autonomia; Boost: 65 kW, 43,2 kWh, 322 km; Comfort: 115 kW, 43,2 kWh, 310 km. La ricarica supporta fino a 85 kW in DC (30 min dal 10% all'80%) e 11 kW in AC trifase, rendendo la city car elettrica adatta sia all'uso urbano quotidiano sia ai viaggi. Alle dimensioni compatte si unisce un ampio passo di 2.500 mm, che garantisce tutto il comfort necessario per quattro passeggeri. Gli interni sono moderni e funzionali, con dettagli ispirati al cyberpunk, un cruscotto ben organizzato e sedili anteriori sportivi (anche riscaldabili ed elettrici a seconda dell'allestimento).

I sedili posteriori offrono spazio adeguato e tre punti Isofix assicurano versatilità per le famiglie. Il bagagliaio parte da 308 litri, estendibile a 1.037 abbattendo i sedili, ed è affiancato da 20 vani portaoggetti. L'infotainment include uno schermo touchscreen rotante da 10,1» compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre al controllo vocale «Hi BYD». La vettura supporta anche NFC per l'accesso tramite smartphone o smartwatch e consente il pre-condizionamento dell'abitacolo via app.

Infine, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, rendendola ideale per attività all'aperto. La compatta elettrica BYD garantisce alti standard di sicurezza grazie a una struttura in acciaio ad alta resistenza (68,2%) e alla robusta Blade Battery. È dotata di airbag completi (anteriori, laterali e a tendina) e offre di serie sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), tra cui frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, mantenimento corsia e abbaglianti automatici. Inclusi anche monitoraggio pressione pneumatici, chiamata d'emergenza e blocchi per bambini.