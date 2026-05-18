DR Group, torna il marchio Itala con la crossover 35. Nel progetto “Historic Italian Brands” di Di Risio anche il rilancio di OSCA

Arriva da un lontano glorioso passato per una sfida intrigante sul mercato (non solo italiano). Torna Itala, marchio fondato a Torino nel 1903 dalla famiglia Ceirano e attivo fino al 1935, reso celebre nel 1907 dalla vittoria della 35/45HP nel raid Pechino-Parigi. Oggi rivive grazie al progetto di Massimo Di Risio “Historic Italian Brands” per il recupero e il rilancio di iconici marchi italiani nell'ambito del progetto Fabbrica Italia. Itala e O.S.C.A sono i primi due brand acquisiti. Il piano industriale si basa sulla condivisione di piattaforme e powertrain cinesi (del colosso GAC) con il coinvolgimento graduale di eccellenze italiane e assemblaggio in due nuovi impianti del Gruppo Dr in Molise, a Macchia d'Isernia.

Il primo modello, che sarà in vendita da settembre a 35mila euro, è stato svelato al Mauto di Torino: è la Itala 35, una crossover ambiziosa di 4,41 metri (per 1,85 di larghezza e 1,60 di altezza). Ha un motore termico 4 cilindri 1.5 turbo da 170 cv e 270 Nm, cambio automatico a doppia frizione, fa i 190 km l'ora con accelerazione 0-100 in 7,5". Lo sviluppo dello stile è stato affidato a Italdesign, azienda leader a livello mondiale in design, ingegneria e prototipazione.Lo sviluppo della gestione elettronica, del sistema infotaiment, delle sospensioni, degli impianti frenanti nonché la realizzazione degli interni, sono stati gestiti internamente dal team diretto dall’ing. Roberto Fedeli (ex Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin) con la collaborazione di aziende italiane leader del settore, ad esempio Alcantara e Pirelli. Fabbrica Italia è la nuova società che gestirà gli impianti modulari esclusivamente dedicati a Itala – che negli obiettivi sarà il marchio premium del Gruppo - e O.S.C.A.

Gli impianti sono sviluppati e realizzati interamente da aziende italiane. Il piano prodotto a breve termine prevede 6 modelli a marchio Itala e 2 a marchio O.S.C.A. La Itala 35 sarà presto affiancata da altri due Crossover/Suv, Itala 56 di 4,68 metri e 170 cv e Itala 61 di 4,98 metri e 231 cv. Tra le proposte in gestazione più interessanti, anche una compatta di 3.99 metri a 4 porte, ideale per la mobilità urbana. Oltre ai motori termici, arriveranno diverse tecnologie di elettrificazione: superhybrid, full hybrid, range-extender e full-electric.

Itala 35 punta su eleganza e dinamismo, oltre che sugli interni raffinati e tecnologici. Nel design spicca la calandra con inserti cromati. La livrea bicolore si caratterizza per i montanti del tetto e lo spoiler posteriore in nero lucido ad incorniciare il tetto panoramico apribile. I fari anteriori e posteriori con tecnologia full-led sottolineano la linea di cintura e danno forza al frontale e al posteriore. Spiccano i rivestimenti in pelle e Alcantara sui sedili e sui pannelli porta, la plancia è arricchita da due schermi digitali (7” per la strumentazione e 10,25” per l’infotelematica) e da luci d’ambiente soffuse in diverse tonalità.

I clienti potranno personalizzare le proprie vetture, la dotazione di serie full optional include il tetto panoramico e i sistemi di assistenza alla guida di secondo livello. Tra questi spicca la funzionalità di parcheggio completamente automatica, che si adatta a qualsiasi tipologia di situazione (parallelo, a spina, trasversale), senza interventi sullo sterzo.

Per Itala (e O.S.C.A. che seguirà a ruota) sono previsti entro l'anno 50 showroom dedicati. Il primo è stato appena inaugurato a Torino, in in partnership con il gruppo Biauto.