Dragon, il super suv astronave elettrico da 2.000 cv. L’ambizioso progetto di Drako Motors promette 0-100 km/h in 1,9 secondi

Il costruttore californiano di auto sportive elettriche con sede a San Jose Drako Motors si era fatto conoscere presentando la berlinetta GTE da 1.200 Cv ha svelato nei giorni scorsi il suo primo super-suv, naturalmente 100% ed egualmente esagerato nella potenza (2.000 Cv) e nelle prestazioni (0-100 in 1,9 secondi). Le consegne sono previste nel 2026 a fronte di un costo di 290mila dollari. Battezzato Dragon è molto più vicino all’architettura e al look di una hypercar che non al mondo degli sport utility ad altissime prestazioni, Urus e DBX compresi. La carrozzeria firmata da Lowie Vermeersch è bassa, affilata e molto aggressiva con gruppi ottici a ‘rasoiò e spettacolari porte ad ala di gabbiano che danno accesso sia ai sedili anteriori che a quelli posteriori.

Nonostante questo look da astronave Dragon propone un abitacolo spazioso con possibilità di alloggiare cinque adulti (due davanti, tre dietro) e relativi bagagli. I sedili in pelle hanno una forma elegante e corniola al tempo stesso e il cruscotto ha un aspetto futuristico e ospita quattro display, cioè il quadro strumenti digitale, un touchscreen per infotainment da 17,1 pollici al centro e due monitor più piccoli alle estremità della plancia con funzione d specchietti retrovisori digitali. Costruito sull’architettura DriveOS della californiana Drako Motors, il super suv elettrico ha un sistema propulsivo quadrimotore con un’unità di trazione posizionata su ciascuna delle ruote.

La trazione integrale è del resto indispensabile per scaricare a terra 2.000 Cv che permettono - oltre a valore record di 1,9 secondi nello 0-100 km/h - di raggiungere velocità superiori a 320 km/ora. Dragon è dotato di un pacco batteria sviluppato su misura che offre un’autonomia di quasi 680 km più di qualsiasi veicolo elettrico diverso dalla Lucid Air. La velocità di ricarica massima (promessa) di 500 kW consentirà inoltre di rabboccare la batteria dal 10 all’80% in soli 10 minuti.