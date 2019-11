DS3 Crossback E-Tense, il Suv elettrico compatto e raffinato pieno di tecnologia innovativa

PARIGI - Nel corso dell'affollato (anche troppo) evento organizzato a Parigi per presentare il team DS Techeetah che punta a conquistare con i riconfermati Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa il terzo titolo mondiale consecutivo di Formula E, il presidente del gruppo Psa Carlos Tavares e il direttore del marchio Yves Bonnefont hanno ribadito lo stesso concetto: la pista rappresenta un'insostituibile fonte di esperienze e tecnologie da trasferire alla produzione di serie.

Soprattutto quando si parla di un brand che dal 2020 avrà una variante elettrificata di ogni prodotto in gamma, mentre dal 2025 metterà sul mercato soltanto vetture con questo tipo di propulsione. Un impegno confermato nei fatti, grazie alla possibilità di guidare le versioni E-Tense (l'etichetta «elettrica» del marchio) dei primi modelli usciti dopo che DS ha conquistato – nel 2014 – la piena autonomia nell'ambito del gruppo francese.

Compatta e raffinata nei contenuti estetici e tecnici, la DS3 Crossback E-Tense, crossover «urbana» lunga 4.118 mm, è un'auto 100% elettrica che grazie ai 136 cv e ai 260 Nm di coppia garantisce un'accelerazione 0-100 in 9 secondi, una velocità massima di 150 km all'ora e fino a 320 km di autonomia – in totale assenza di emissioni locali – calcolati secondo il nuovo e più realistico ciclo di prova Wltp.

Nel test la vettura ha piacevolmente convinto non solo per la valenza ecologica e per il silenzio assoluto, rotto soltanto dal peraltro contenuto rumore di rotolamento degli pneumatici, ma anche per il temperamento dinamico e la piacevolezza di guida esibiti sul percorso e accentuati dalla disponibilità di tre diversi assetti (Comfort, Eco e Sport) che ne condizionano il comportamento e dalla possibilità di selezionare due modalità – Normale e Brake – di rigenerazione della frenata che nel secondo caso enfatizza l'effetto freno motore avvicinando le sensazioni di guida a quelle più familiari di un'auto a propulsione convenzionale.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, dato strategico per le vetture elettriche, il «pieno» della batteria agli ioni di litio da 50 kWh richiede 5 ore con una wall box domestica trifase da 11 kW, mentre ne occorrono 7,5 mezzo sa la wall box è monofase da 7,4 kW. Collegandosi a una colonnina pubblica da ricarica rapida da 100 kW basta invece mezz'ora per restituire alla batteria l'80% della capacità.

Anche se le consegne inizieranno nel 2020, la DS3 Crossback E-Tense è già ordinabile in Italia nei livelli di allestimento So Chic, Performance Line, Business e Business+ con un ventaglio di prezzi che – a prescindere da eventuali incentivi statali e locali – spazia da 39.600 a 43.100 euro.