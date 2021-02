DS4, all’attacco del segmento C-premium con un crossover coupé dal sapore francese

La DS4 ritorna come quarto modello della gamma DS con l’obiettivo di proporre di inserirsi nel segmento C-premium con una proposta alternativa, all’insegna dei valori del marchio del gruppo Stellantis e di un’immagine fortemente ancorata alla tradizione francese.

La nuova DS4 è lunga 4,40 metri, alta 1,47 e larga 1,83 ed è basata su una versione profondamente rivisitata della piattaforma EMP2 ovvero quelle della DS7 Crossback, della DS9 e delle Peugeot 508, 5008 e 3008. L’obiettivo era ottenere una scocca più rigida e leggera attraverso parti stampate a caldo o in materiale composito e 34 metri di giunzioni ottenute con collanti, ma soprattutto per permettere soluzioni stilistiche più avanzate come passaruota capaci di ospitare ruote con un diametro di 720 mm. Il risultato è una via di mezzo tra un coupé e un crossover dalle superfici tese che ricorda il concept Aero Sport Lounge. Nuova la firma luminosa anteriore, con due zanne di luce da 98 Led ciascuna, e quella posteriore realizzata con lenti a trama romboidale.

Raffinato l’abitacolo con profusione di materiali quali pelle, Nappa e Alcantara cucite con il punto Guilloché Cloue de Paris oltre a rivestimenti in alluminio, legno di frassino e persino carbonio. La strumentazione digitale è completata da un head-up display da 21 pollici con informazioni che appaiono come se si trovassero 4 metri di fronte alla vettura. Originale anche il nuovo sistema infotelematico Iris che può essere aggiornato over-the-air e comandato con la voce, a sfioramento o attraverso uno schermo da 5 pollici che si trova a portata di dita sul tunnel. I sedili sono profilati a guscio e provvisti di riscaldamento e massaggio. Avvolgente la plancia, il cui profilo si raccorda con le portiere e che integra bocchette a scomparsa per la climatizzazione, dotata di filtro per il PM2.5.

La piattaforma rinnovata ha permesso di ottenere anche un bagagliaio di 430 litri e di ospitare sistemi di assistenza per la guida autonoma di livello 2 più potenti e precisi, grazie alla presenza di 5 sensori radar e di una telecamera anteriore. In più ci sono fari a matrice di Led dotati di moduli rotanti, per garantire l’orientamento dinamico del fascio e una profondità di quasi 300 metri senza abbagliare. Presente anche il sistema di visione notturna a raggi infrarossi, che permette di individuare pedoni e animali a 200 metri, e quello perimetrico a 4 telecamere. Come su altri modelli Peugeot, Citroen e DS, ci sono l’Advanced Traction Control e l’Hill Descent Control. Come la DS7 e la DS9, la DS4 ha le sospensioni a controllo elettronico che adattano la loro risposta leggendo il terreno attraverso la telecamera.

A questo proposito, la riprogettazione della piattaforma ha permesso di rivedere anche le sospensioni e lo sterzo. La ricerca della dinamica e dell’efficienza è passata anche attraverso i cerchi da 19 e 20 pollici che montano pneumatici con scorrevolezza di classe A e hanno permesso di ridurre la massa di ogni ruota di circa 1,5 kg. L’attenzione all’ambiente è testimoniata anche dai materiali: la DS4 è per il 95% recuperabile e per l’85% delle parti è riciclabile. Il 30% dei materiali è riciclato o rinnovabile come, ad esempio, il supporto della plancia, costituito per il 20% di canapa, o altre parti non visibili come i pannelli insonorizzanti. I propulsori, tutti con cambio automatico a 8 rapporti, saranno a benzina con potenze di 130, 180 o 225 cv più il diesel 1.5 da 130 cv mentre il più potente sarà l’ibrido plug-in da 225 cv e 50 km di autonomia a zero emissioni.

La DS4 sarà costruita e Rüsselheim, dunque in uno stabilimento Opel, e avrà tre allestimenti tecnici ed estetici: base, DS4 Cross e DS4 Performance Line. Il lancio commerciale è previsto per il quarto quadrimestre del 2021, dunque in autunno, ma è già possibile visualizzare virtualmente tutte le possibilità di allestimento presso i DS Store.