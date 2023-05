DS9 è ancora più raffinata con il my23. Arrivano l’allestimento Opéra e la collezione Esprit De Voyage

TORINO - Con il MY23 la DS 9 diventa ancora più ricca e tecnologica; infatti, presenta, tra le novità, il sistema multimediale DS Iris System, forte di un’interfaccia completamente rivista, del riconoscimento vocale IRIS, e di uno schermo touchscreen da 12 pollici ad alta risoluzione. Inoltre, la visione a 360ø utilizza nuove fotocamere digitali ad alta risoluzione, la connessione con gli smartphone è assicurata dalle funzioni Mirror Screen, e dalla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto attraverso il Wi-Fi o tramite due porte USB C, mentre il sistema di navigazione connessa aiuta il conducente a scegliere il percorso migliore. Non manca la possibilità di effettuare alcune azioni da remoto tramite l’app mobile My DS, che consente anche di inviare i percorsi sullo schermo della vettura direttamente dallo smartphone. Attraverso il MY23 la DS 9 guadagna l’allestimento Opéra, che si posiziona al vertice della gamma, e annovera nella sua dotazione il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension controllato da una telecamera per adattarsi alle imperfezioni della strada; e l’Extended Safety Pack con la guida semi-autonoma di livello 2, il sistema di monitoraggio del conducente, ed il DS Night Vision.

L’abitacolo di questa versione è impreziosito dalla pelle nappa sui sedili, sulla console centrale, e sul cruscotto. Con la collezione Esprit De Voyage, invece, la DS 9 presenta interni dai colori chiari e brillanti con sedili interamente in pelle Nappa grigio perla, così come la consolle centrale, il cruscotto ed il rivestimento del pannello porta. Il rivestimento dell’abitacolo è completamente rivestito in Alcantara Grigio Perla ed anche il motivo sui tappetini anteriori e posteriori, che presenta una speciale cucitura Zéphir, è dello stesso colore. La nappa grigio perla del pannello sotto lo schermo centrale è goffrata termicamente con una tecnica sviluppata dagli artigiani di DS Automobiles. Se la DS9 Esprit De Voyage è proposta nei colori Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Grigio Platino e Nero Perla, a livello estetico la E-Tense 250 si riconosce per i nuovi cerchi Chambord da 19 pollici, mentre la variante E-Tense 4x4 360 ripropone i cerchi da 20 pollici Munich che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

La gamma DS9 MY23 ha la sua massima espressione motoristica nella power unit ibrida plug-in della E-Tense 4x4 da 360 CV formata da un motore termico a 4 cilindri da 200 cavalli, e da due propulsori elettrici, rispettivamente, da 110 CV e 113 CV, il primo integrato nel cambio anteriore ed il secondo collegato all’asse posteriore. La batteria da 15,6 kWh consente di percorrere 62 km nel ciclo combinato WLTP, e le prestazioni mettono in evidenza una velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h, ed uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,6 secondi.