DS aggiorna la gamma DS 3 e DS 7. Arrivano le versioni Pallas ed Étoile anche per questi modelli

Continua la riorganizzazione della gamma DS con le varianti Pallas ed Étoile di DS 3 e DS 7 ciascuna con uno stemma caratteristico: quello della versione Pallas presenta archi rettangolari che evocano l'asse storico di Parigi (Arc de triomphe du Carrousel, Obelisco della Concordia, Arc de Triomphe e Arche de la Défense), mentre lo stemma dell'Étoile evoca la luce che emanano i dodici viali convergenti in Place Charles-de-Gaulle, fino al 1970 chiamata Place de l'Étoile. La DS 3 Pallas sfoggia cerchi in lega DUBLIN da 17 pollici di serie, mentre i cerchi in lega NICE da 18 pollici sono riservati alla DS 3 Étoile Per l'abitacolo la DS 3 Pallas evoca il linguaggio della vecchia DS Pallas con interni in tessuto Peruzzi Silicon e in DS Canvas Nero Basalto, oppure in pelle con grana Nero Basalto (optional).

La DS 3 Étoile, invece, vanta interni in tessuto in trama Basalto con Alcantara o in pelle Nappa Marrone Criollo (optional). Non mancano pacchetti specifici, come il Pack Comfort ed il Pack Tech per la DS 3 Pallas, o il Pack Absolute Tech per la DS 3 Étoile, che offre anche il Pack BEV per la versione 100% elettrica E-TENSE. Completa l'offerta DS 3 la Collezione Antoine De Saint Exupéry caratterizzata dagli interni in pelle Nappa Marrone Criollo e dal colore Volo di Notte. La DS 7 nell'allestimento Pallas offre rivestimenti in Alcantara Deep Black e rivestimenti in tessuto DS Canvas Nero Basalto (disponibili come optional). Inoltre, consente di avere accessori quali pedali in alluminio ed sedili anteriori riscaldati.

La DS 7 Étoile sfoggia interni in pelle Nero Basalto o Nappa Grigio Perla. Inoltre, come per DS 3, ogni allestimento presenta diversi pacchetti di accessori per incrementare la dotazione. Ad esempio, i Pack Comfort e Tech per la versione Pallas, mentre l'allestimento Étoile offre i Pack Absolute Comfort ed Absolute Tech. La gamma della DS 7 ora vede la presenza anche di una versione Performance, offerta esclusivamente con power unit plug-in hybrid AWD 360 e basata sulle specifiche dell'allestimento Étoile. Questa si distingue per il logo DS Sparkling Black, i profili DS WINGS, le barre sul tetto e le finiture dei finestrini in nero lucido, oltre che per i cerchi BROOKLYN da 21 pollici, e per il nuovo logo AWD sul retro. Chiude l'offerta DS 7 la Collezione Antoine De Saint Exupéry.