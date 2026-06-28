DS, debutto glamour all'Open d'Italia di golf per la N°7 prodotta a Melfi. Già ordinabile ibrida o elettrica

Non può esserci debutto più glamour di una passerella sul green per un giovane marchio che ha nel Dna classe ed eleganza. Così DS ha scelto il Circolo Golf Torino e l’83° Open d’Italia, di cui è Title Sponsor, per presentare la N.7,°aprendo in contemporanea gli ordini. Il listino parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cv e da 50.900 euro per quella 100% elettrica E-Tense da 230 cv. Grazie alla formula di finanziamento dedicata, la promozione è rispettivamente di 35.665 e 41.600 euro in caso di permuta. Disponibile un finanziamento Stellantis Financial Service con rate da 300 euro al mese.

Dopo la passerella monegasca in margine alla Formula E, ecco il debutto in società italiano, un altro passo importante verso la sfida dei mercati, dove la N°7 competerà nel segmento C-Suv premium. "Il golf è lo sport del dettaglio: ogni colpo nasce da una preparazione meticolosa, da una lettura attenta del terreno, da una performance espressa con compostezza – ha spiegato Francesco Pastore, responsabile del brand DS in Italia – e sono le stesse qualità che il nostro marchio ha messo al centro della nuova vettura. La frenata rigenerativa è regolabile e importata dalla Formula E, il pre-condizionamento della batteria e le sospensioni Active Scan Suspension sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità. Anche la potenza, fino a 350 cv con uno spunto 0-100 km/h in 5,4 secondi nella versione AWD Long Range viene erogata in modo progressivo e lineare, sempre a vantaggio del comfort di viaggio".

La nuova N° 7 aggiorna la formula vincente della precedente DS 7 con una lunghezza di 4,66 m, un passo di 2,79 m per generosi spazi interni e un bagagliaio fino a 560 litri. Lo stile ispirato al concept DS Aero Sport Lounge raggiunge un Cx di 0,26 e introduce la firma luminosa DS Light Blade abbinata alla griglia Luminascreen. La gamma è multi-energia e la versione elettrica E-Tense FWD Long Range offre un’autonomia record per il segmento, fino a 740 km nel ciclo combinato WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh, con una ricarica rapida che porta dal 20% all’80% in 27 minuti, mentre la Hybrid 145 vanta tra le emissioni di CO₂ più basse della categoria, a partire da 121 g/km, con consumi di 5,4 l/100 km.

A bordo domina il lusso hi-tech e spiccano il touchscreen da 16 pollici che gestisce anche ChatGPT, l’impianto audio Electra 3D by Focal, il Pixelvision, il sistema Night Vision e il Drive Assist 2.0. La DS N°7 è prodotta a Melfi e debutterà nelle concessionarie nell'ultimo trimestre dell'anno. Sono 4 gli allestimenti disponibili: N°7, Pallas, Étoile e La Premiere. Ogni versione può essere personalizzata con pacchetti di equipaggiamento aggiuntivi o elementi stilistici distintivi come il tetto in nero intenso a contrasto e una finitura bicolore estesa che ricopre anche il cofano.

