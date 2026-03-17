DS N°7, svelato il Suv premium elettrico e ibrido prodotto a Melfi. Unisce raffinatezza, tecnologia e comfort

La nuova DS N°7 segna un punto di svolta per il marchio premium francese che ha come obiettivo quello di abbracciare una filosofia più tecnologica, spaziosa e orientata all'elettrico. Con il debutto della nuova DS N°7, disegnata in Francia e prodotta a Melfi, il marchio premium del Gruppo Stellantis non si limita a sostituire la fortunata DS 7, ma evolve radicalmente il concetto di SUV a «ruote alte», fondendo l'eredità dell'alto artigianato transalpino con le frontiere più avanzate dell'elettrificazione e dell'intelligenza artificiale. «Con la DS N°7 non stiamo semplicemente lanciando un nuovo SUV, ma stiamo ridefinendo i canoni del premium automobilistico francese per l'era elettrica.

La nostra sfida - ha affermato Xavier Peugeot, CEO DS Automobiles, incontrando i giornalisti membri della giuria del premio Car of the year - era coniugare tecnologia ed efficienza aerodinamica con l'accoglienza di un salotto parigino. Grazie alla piattaforma STLA Medium, offriamo ai nostri clienti la libertà di viaggiare su lunghe distanze con un'autonomia che abbatte ogni barriera, senza mai scendere a compromessi con la raffinatezza e con il piacere di guida che da sempre contraddistinguono il DNA di DS».

In particolare, il lavoro dei designer, guidati dal responsabile del centro stile Gilles Vidal, si è concentrato sull'efficienza: più lunga di 7 cm, rispetto alla DS 7, arriva 4,66 metri, con un passo incrementato di 5 cm, a beneficio dello spazio interno. Ben piantata a terra, grazie a dei cerchi che arrivano alla misura di 21 pollici, la DS N°7 ha una linea slanciata per via del tetto che scende verso il basso e si prolunga attraverso lo spoiler favorendo un Cx di 0,26. Nel frontale spiccano le DS Light Blade, riprese dalla DS N°8, e la griglia Luminascreen. Nonostante la linea di cintura alta, le superfici vetrate laterali sono state estese del 30% in confronto a quelle della DS 7 e, all'interno, il tetto panoramico, offerto in opzione, è stato ingrandito del 40%.

L'abitacolo è sontuoso e tecnologico con tanto spazio: i sedili anteriori presentano i fianchetti regolabili in larghezza, sono riscaldati e raffrescati ma anche massaggianti e capaci di diffondere un calore delicato dietro la nuca con il Neck Warmer. Davanti al volante, dalla particolare forma ad X, troviamo una plancia in cui spiccano gli schermi da 10 e 16 pollici, rispettivamente, per strumentazione digitale ed infotainment. Il sistema multimediale Iris System 2.0 include ChatGPT, per poter interagire con la vettura mediante comandi vocali in maniera immediata e naturale, ed un sistema audio che arriva ad avere 14 altoparlanti, di cui due alloggiati nel padiglione della vettura, se si opta per quello premium di Focal.

Il guidatore può contare anche sul DS extended head-up display e sul sistema Night Vision, che sfrutta la telecamera ad infrarossi del paraurti anteriore per rilevare la presenza di pedoni, ciclisti o animali fino a 300 metri dall'auto attraverso il quadro strumenti. Nella guida notturna, inoltre, le firme luminose DS Pixelvision regolano il fascio luminoso fino a 400 metri, evitando di abbagliare gli altri utenti della strada, aumentano l'intensità degli abbaglianti dalla velocità di 80 km/h sulle strade rettilinee arrivando ad una portata di 520 metri, mentre tra i 40 ed i 70 km/h, attraverso un fascio luminoso aggiuntivo, aiutano a percepire meglio il bordo strada durante la percorrenza di curva.

Il bagagliaio offre una capacità da record per il segmento della DS N°7: va dai 500 ai 560 litri, a seconda della versione. Realizzata sulla piattaforma STLA Medium, la DS N°7 può essere equipaggiata con 3 unità 100% elettriche, con potenze che vanno da 230 a 350 CV e con la motorizzazione ibrida da 145 CV che associa al 3 cilindri 1.2 turbo a benzina un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Questa unità promette un consumo di 5,3 l/100 km ed un funzionamento in elettrico per il 50% del tempo su strade urbane ed extraurbane. La variante elettrica, denominata E-Tense, invece, è offerta con due pacchi batteria da 73,7 kWh e 97,2 kWh. Con il primo, appannaggio della E-Tense FWD, la DS N°7 offre 543 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, mentre con il secondo, montato sulla FWD Long Range e sulla AWD Long Range, la percorrenza può arrivare fino a 740 km dichiarati ed a 450 km in autostrada, ad una velocità media di 120 km/h.

Le versioni elettriche possono contare anche sulla frenata rigenerativa a tre stadi, gestibile dalle leve situate dietro il volante, sulla funzione One Pedal e sulla funzione boost, che incrementa temporaneamente la potenza; così, la AWD Long Range arriva a 375 CV e può scattare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La ricarica dal 20 all'80% può avvenire in appena 27 minuti da una stazione a corrente continua (31 minuti per la batteria da 73,7 kWh). Supporta la funzione plug & charge, con Free2Move Charge, che avvia il rifornimento d'energia senza app o tesserine; inoltre, sul nuovo Suv di DS sarà disponibile la funzione V2L (Vehicle-to-Load), per ricaricare dispositivi esterni alla vettura.

A livello dinamico, il comfort e la precisione di guida sono assicurati dal sistema di sospensioni Active Scan, che analizza la strada ed adatta, in pochi millisecondi, la taratura di ogni ammortizzatore al percorso. Non manca, inoltre, la possibilità di avere vetri anteriori e posteriori con trattamento acustico. Sul fronte della sicurezza attiva, il cruise control, oltre ad avere la funzione di stop&go, adatta la velocità al percorso ed ai limiti in vigore sullo stesso, mentre il cambio di corsia semiautomatico viene attivato, in condizioni di sicurezza, azionando gli indicatori di direzione tra i 70 ed i 140 km/h. La nuova DS N°7 sarà ordinabile da maggio e le prime consegne sono previste in autunno.