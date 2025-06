​DS N°8, viaggiare nel lusso con l'ammiraglia elettrica premium.

Con la N°8 il marchio francese DS punta a ritagliarsi uno spazio nella remunerativa nicchia delle ammiraglie premium ad alimentazione elettrica. Con un'altezza di 1,58 metri, via di mezzo tra la taglia di una coupé a quattro porte e di una Suv, la nuova proposta della Maison di lusso di Stellantis si posiziona di diritto tra le crossover. Lunga 4,82 metri, larga 1,9 metri, con una presenza scenica importante, resa più leggera dall'aerodinamica curata (ha un Cx di 0,24), sfoggia un design appariscente che non la fa passare inosservata, neppure di notte, quando la firma luminosa anteriore (proiettori pixel led vision 3d accompagnata sulle top di gamma dalla griglia luminascreen) la rende riconoscibile persino a una certa distanza. Proposta in tre configurazioni di potenza, due livelli di allestimento e una collezione speciale, la N°8 offre un comfort di viaggio di alto livello, sottolineato da un'insonorizzazione decisamente curata, in linea con le prerogative del brand DS. I pacchi batterie promettono a seconda della variante da 550 a 750 km con un pieno di energia, a prezzi tutto sommato accessibili: la gamma, infatti, in Italia parte da 58.900 euro della trazione anteriore FWD con 550 km di range.

Auto che si fa notare per chi ama farsi notare, la nuova ammiraglia del Marchio francese ha in realtà molto di italiano, dal momento che viene prodotta a Melfi, impianto che a breve sfornerà anche l'attesissima Lancia Gamma. Il modello della Casa di Chivasso condividerà con la N°8 la piattaforma Multienergy Stla medium e, quindi, presumibilmente parte della meccanica. Carrozzeria dai dettagli ricercati, abitacolo di atmosfera prettamente parigina, talvolta al limite del kitsch come per le finiture scelte per la plancia e per i copri altoparlanti o i disegni ricamati sulle portiere e sulla plancetta centrale, la DS N°8 ha nel suo design particolare un tratto distintivo rispetto alla concorrenza tedesca. Il suo target è elevato, i dettagli sono curati anche se non mancano alcune piccole pecche nella praticità di utilizzo quotidiano come l'assenza di un gancetto per appendere la giacca o la chiave da tenere in tasca o da riporre nel mobiletto durante la marcia che risulta di dimensioni d'antan. Tra le novità di design interno da citare il volante con razze a forma di ics. Estremamente comoda sul dritto, adeguatamente soffice sullo sconnesso, alla luce dei 2.132 kg di peso questa vettura tra le curve predilige la guida rilassata, almeno nelle due varianti a due ruote motrici, le anteriori. Si tratta delle FWD standard e long range, rispettivamente con 230 e 245 Cv di potenza massima abbinati batterie da 73,7 e 97,2 kWh che promettono percorrenze da 550 e 750 km per pieno di energia.

Il modello a trazione integrale AWD, invece, seppur più pesante (2.289 kg), invoglia di più a premere sull'acceleratore nel misto: proposta solo long range (accumulatori quindi da 97,2 kWh), ha 350 Cv e un'autonomia di 680 km per ciclo di ricarica grazie. Normalmente marcia trainata dalle ruote anteriori a meno che non si scelga tramite il selettore sul tunnel centrale l'opzione 4x4 (le altre modalità disponibili sono Eco, Comfort, Normal e Sport). Così facendo diventa più amabile e fluida nei cambi di direzione in serie. Dall'impianto hi-fi Focal a 19 altoparlanti da 690 watt al maxischermo in plancia da 16 pollici, comandabile sia dal guidatore sia dal passeggero anteriore, dall'extended head up display che proietta sul parabrezza informazioni utili al guidatore sino allo specchietto centrale collegato alla retrocamera, sono numerose le particolarità tecnologiche del suo abitacolo, disponibili di serie o con sovrapprezzo. Altri esempi sono la navigazione connessa 3D, Android Auto e Apple CarPlay wireless, il caricabatterie senza fili per lo smartphone, le quattro prese Usb (due anteriori e due posteriori), l'illuminazione ambiente multicolore, i sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori combinati con la telecamera di retromarcia.

Vettura che per contenuti e caratteristiche punta certamente ad attrarre l'attenzione dei gestori delle flotte, la N°8 nel test anteprima effettuato tra Svizzera e Francia, intorno al Lago Lemano, ha mostrato di trovarsi particolarmente a suo agio sia viaggi autostradali, sia nella marcia extraurbana sia nelle noiose code cittadine, dove sedili confortevoli, climatizzazione eccellente e impianto hi-fi al top, accompagnati da evoluti sistemi di sicurezza dinamica, alleviano lo stress da stop&go. In questi frangenti, il massimo del comfort lo offrono la top di gamma Étoile (da 66.140 euro) e la serie speciale Jules Verne (da 76.440 euro) che nell'equipaggiamento standard aggiungono agli accoglienti posti riscaldabili anche il flusso di aria calda per riscaldare il collo e, per la seconda, le poltrone anteriori ventilabili e dotate di massaggio.