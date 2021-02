DS si accorda con Ines de la Frassange Paris e lancia una DS 3 Crossback “cucita” su misura per le donne

MILANO - E’ in arrivo un’auto per la quale sono previsti, nella lista degli otional, occhiali firmati, una pochette, un foulard… possibile? Sì, se l’auto è frutto di un accordo tra DS Automobiles (il marchio parigino nato nel 2015 da una costola di Citroen) e la linea di moda francese Ines de la Frassange Paris, autentica icona dello stile parigino fondata dalla modella francese di cui porta il nome, particolarmente famosa negli anni ’80 e prima al mondo a firmare un contratto in esclusiva con Chanel.

L’auto in questione è una versione a tiratura limitata (appena 1500 esemplari, 100 destinati all’Italia) della DS 3 Crossback, piccolo cavallo di battaglia del marchio transalpino, che nel 2020, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, ha fatto registrare in Italia 4.700 immatricolazioni, con una crescita del 7,6% sul 2019 e la conquista del 9° posto tra i marchi premium, davanti a Lexus e Jaguar. Chi l’avrebbe mai detto!

Il lancio commerciale della nuova DS 3 Crossback Ines de la Frassange Paris è stato programmato dalla filiazione italiana della casa francese nella settimana che va dal 23 febbraio al primo marzo, ovvero nei giorni dedicati alla Settimana della Moda di Milano, e con un occhio alla imminente Giornata della Donna (8 marzo). Un modo per sottolineare la vocazione di quest’auto, che è destinata espressamente al pubblico femminile, ovvero a quelle donne che apprezzano la cura messa in certe lavorazioni artigianali, da alta sartoria, con un occhio attento ai dettagli, alle finiture, agli abbinamenti cromatici.

Blu Zaffiro, abbinato al nero perlato del tetto, è l’unico colore scelto per questa macchina nata dalla collaborazione tra le due maison. Ma non mancano dettagli a contrasto, di grande visibilità, come gli specchietti retrovisori esterni e il coprimozzo centrale dei cerchi diamantati da 18 pollici verniciati in un rosso forte, come un vistoso rossetto (si chiama “Rosso Ines”).

Alcantara blu e cuciture rosse caratterizzano gli interni, dove innovazione e artigianato si fondono in un mix di eleganza e originalità: nei loro laboratori le tessitrici si sono ispirate alle tecniche di intreccio della pelle e hanno realizzato una sartoria specifica per la seduta e lo schienale dei sedili, utilizzando un tessuto multimaterico con eleganza e tocco delicato. La tonalità blu è accompagnata, come detto, da parti in alcantara, mentre il volante è rivestito in pelle da sellai che hanno utilizzato una tecnica specifica per DS Automobiles. La pedaliera è realizzata interamente in alluminio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono state escluse le elettrificate della famiglia E-Tense e sono stati scelti i propulsori PureTech benzina e BlueHDi diesel, entrambi con potenza di 130 cv e dotati del cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Una scelta sorprendente, viste le nuove tendenze del mercato, ma in casa DS sostengono che “proprio perché facciamo un’edizione limitata, con volumi ristretti, è importante puntare sui motori tuttora più richiesti, mentre dare una quota di E-Tense a questa edizione limitata non ci avrebbe dato la copertura adeguata.”

La DS 3 Crossback Ines de la Frassange Paris offre comunque tecnologie avanzate, come la frenata automatica d’emergenza fino a 140 km/h, il cruise control, l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, i fari Matrix Led Vision, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, le maniglie delle portiere a scomparsa (fuoriescono all’avvicinarsi del conducente), il climatizzatore automatico dotato di filtro attivo e il sistema di navigazione su touchscreen HD da 10,3 pollici.

Il listino prevede prezzi da 34.500 euro per la versione con motore benzina e 36.350 per la diesel. Le consegne inizieranno nel corso del mese di marzo. Per i clienti più esigenti, è disponibile “Only you, l’expérience DS”, un programma di servizi esclusivi che accompagna il proprietario di un’auto del marchio premium francese dal giorno dell’acquisto alla gestione quotidiana.

Nei piani futuri della Casa francese ci sono altre edizioni limitate, ma non più dedicate esclusivamente al pubblico femminile e con caratteristiche di sportività legate alle esperienze maturata in Formula E (due campionati vinti), che per la casa francese rappresenta un vero e proprio laboratorio, dove si sperimentano soluzioni da trasferire alla produzione di serie. In rampa di lancio c’è una versione speciale dell’ammiraglia DS 9, in versione E-Tense Performance Line, mentre entro fine anno arriverà la nuova DS 4, innovativa vettura del segmento C-Premium che si distinguerà per la linea un po’ da SUV coupé e un po' da berlina compatta, e per la motorizzazione con tecnologia E-Tense.