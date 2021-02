Ducato: “Il viaggio è la mia casa”. Fiat, il Re dei camper: è leader in Europa nella trasformazione in motorhome

TORINO - Nella scia del Covid-19 non ci sono soltanto i lutti e le tragedie che ne hanno costellato il cammino, ma anche i cambiamenti che la pandemia sta determinando nelle nostre abitudini quotidiane. Una dimostrazione evidente, anche per la sua attualità in questo periodo dell’anno, riguarda il modo di approcciare la stagione estiva. Soprattutto tra gli appassionati dei viaggi si fa largo la sconfortante sensazione che nulla sarà più come prima: rotte aree problematiche, crociere in lockdown, mete lontane pressoché irraggiungibili, trasporti pubblici soggetti a limitazioni e spesso guardati con sospetto.

Solo la mobilità individuale può garantire soluzioni convincenti, e il camper sembra l’interprete più credibile di questa esigenza. Non è quindi un caso che il leader storico di questa particolare nicchia sia protagonista della nuova campagna di comunicazione multi-canale – digital, social e carta stampata – intitolata “Il viaggio è la mia casa” e volta a evidenziare le virtù di un mezzo che combina come nessun altro la libertà di muoversi, l’intimità familiare e la sicurezza che di questi tempi rappresenta una condizione irrinunciabile.

Il Fiat Ducato rappresenta infatti il veicolo più gettonato in Europa per la trasformazione in motorhome grazie alla robustezza e alla versatilità della scocca, alla proverbiale affidabilità garantita dalle sei generazioni (solo l’ultima ha conquistato 1,5 milioni di clienti) che si sono succedute negli ultimi 40 anni e al ventaglio delle prestazioni garantite dal 2.3 turbodiesel declinato con le potenze di 120, 140, 160 e 180 cv e abbinato nella sua versione più recente alla nuova trasmissione automatica a 9 marce.

Un mix che favorisce la creatività consentendo soluzioni architettoniche – emblematiche le poltrone anteriori rotanti che a veicolo fermo ne trasformano l’abitacolo in uno spazioso salotto – e ingegneristiche che fanno del Ducato il preferito della categoria non solo dagli installatori specializzati, ma anche dai clienti che con oltre 500.000 esemplari acquistati in dieci anni ne hanno decretato la leadership in Europa – ricorda il responsabile Fiat Professional Emea Eric Laforge – dove le vendite globali sono passate dalle 65.000 del 2010 alle 135.000 del 2019. È un mercato nel quale la concorrenza più temibile è rappresentata dai produttori tedeschi e francesi dei veicoli su cui poi gli specialisti presenti in tutta Europa realizzano i camper/motorhome che trovano in Germania lo sbocco commerciale più importante.

In questo contesto il team dei Recreational Vehicles di Fiat Professional, di cui è responsabile Roberto Fumarola, manifesta ottimismo per il futuro soprattutto in forza dei segnali positivi che il settore sta registrando anche in tempi di pandemia. È lo stesso Fumarola, nel sottolineare che i grandi viaggiatori spesso amano i percorsi meno battuti, a mettere l’accento sul servizio Roadside Assistance disponibile in 16 lingue, accessibile in 53 Paesi e capace di garantire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 un’assistenza pressoché immediata: nel 70% dei casi il problema è stato risolto sul posto, consentendo al cliente di ripartire subito. In caso contrario, il veicolo viene trasferito in uno dei 1.800 centri Fiat Professional europei (sui 6.500 totali) specializzati nell’assistenza ai Ducato “camperizzati”.