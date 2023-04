Ecco Avenger, con la prima elettrica il futuro di Jeep è già arrivato. C’è anche con motore termico, ma la rivoluzione è alla spina

Con il debutto sulle strade europee di Avenger Full Electric, per Jeep il futuro è già arrivato, ha uno stile tutto suo e punta decisamente verso l’alto. Il primo Suv 100% elettrico del marchio rappresenta un passo verso un nuovo corso. «Avenger è la scelta giusta per coloro che desiderano un’ auto compatta, solida ed elegante - ha commentato Eric Laforge, head of JeepBrand Europe - che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento». Gli interni spaziosi si abbinano alle dimensioni contenute e alla grande maneggevolezza, nel traffico come sulle strade di montagna. Sviluppata pensando alle esigenze specifiche dei clienti europei, Avenger, della quale è stato annunciato anche il futuro arrivo di una versione a trazione integrale, racchiude il Dna di Jeep in un SUV compatto per adattarsi alle esigenze dei clienti che cercano un design funzionale, una protezione a 360 gradi e la massima libertà di movimento. Le protezioni che circondano la carrozzeria, i fari protetti e le piastre sottoscocca stampate in un materiale colorato in massa la rendono ideale in città e nei percorsi fuoristrada.

Le dimensioni compatte, con i suoi 4,08 metri, la rendono la Jeep più compatta di sempre, senza però nulla togliere al comfort a bordo, tra materiali ricercati, vani collegati ovunque e un inno generale alla versatilità. Una delle parole d’ordine principali di Avenger è infatti quella di modularità. Per la propulsione a zero emissioni in elettrico, l’autonomia dichiarata arriva fino a 400 km nel ciclo Wltp e fino a 550 km in città. Completa l’esperienza digitale a bordo, con uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici).

Novità non da poco è anche quella che vede la nuova Avenger vestire i panni della prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20 gradi e all’angolo di uscita di 32 gradi, la rendono un veicolo dalle potenzialità off-road inaspettate per un Suv di questo segmento. Il tutto si traduce nelle intenzioni iniziali di Jeep nel realizzare con Avenger un veicolo che incarni pienamente la doppia anima del marchio, ovvero offrire ottime prestazioni tanto su strada quanto off-road. Se le consegne della versione termica, per l’Italia, sono già cominciate, quelle della Avenger 100% elettrica cominceranno invece dal prossimo mese di giugno.