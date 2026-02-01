Ecco EV5 e PV5, Kia accelera sull'elettrico. Un Suv dinamico e un furgone per ampliare la gamma

Un Suv lussuoso ricco di tecnologia (EV5) e un furgone versatile (PV5) che può trasformarsi in minivan a 5 posti, offrendo anche una cabina per vari allestimenti. Sono queste le novità presentate da Kia a Courmayeur per la sfida full-electric nel segmento C, il più importante e strategico d'Europa. La gamma "pulita" della casa coreana cresce, in attesa della compatta EV2 che sbarcherà sul mercato in primavera. "La nostra forza è proprio far convivere l'offerta di veicoli elettrici e termici per ogni tipo di clientela", ha sottolineato il presidente Giuseppe Bitti, festeggiando il trentennale di Kia Italia e il gemellaggio ecologico con la stazione sciistica valdostana.

EV5 è progettato sulla specifica architettura di Hyundai Motor Group dedicata ai veicoli elettrici, una piattaforma modulare (E-GMP) con tecnologia a 400 V. Il design è da Suv audace e dinamico, silhouette squadrata e imponente e spiccate doti di praticità per l’uso quotidiano. Un modello versatile e agile, anche nelle situazioni di clima ostile (neve e ghiaccio) come quelle del primo test. La lunghezza di 4,61 metri, per 1,87 di larghezza, ha consentito di ricavare un abitacolo spazioso e confortevole, sulla scia della più grande EV9 rispetto alla quale EV5 è più accessibile con un prezzo di partenza per la versione Air di 44.750 euro (44.750 la Earth, 49.750 la GT-Line e 53.500 la GT-Line Launch Edition). Il vano bagagli è di 566 litri, più 44 ricavati nel vano anteriore. I sedili posteriori si abbattono completamente creando una superficie di carico che arriva fino a due metri di lunghezza. I sedili includono funzioni di massaggio per il conducente, supporto lombare a quattro vie, riscaldamento e ventilazione. I materiali ecocompatibili degli interni includono Pet riciclato, bioschiuma per i sedili, la console centrale e i poggiatesta.

Con un pacco batteria da 81,4 kWh, EV5 ha una potenza di 217 cv (160 kW) e 295 Nm per una velocità massima di 165 km/h e dispone di un’autonomia fino a 530 chilometri con capacità di ricarica dal 10 all'80% in soli 30 minuti. Bastano 8,4" per lo spunto da 0 a 100 km/h. Efficiente il sistema i-Pedal 3.0 per una guida rilassante con un solo pedale. Lo Smart Regeneration System Plus utilizza i dati di navigazione per regolare automaticamente la frenata e la velocità in base a incroci, variazioni dei limiti di velocità e altri parametri per migliorare l'efficienza energetica. La funzione di riscaldamento e raffreddamento della batteria rende il riscaldamento dell'abitacolo più efficiente e permette di preservare l'autonomia in condizioni di freddo, garantendo prestazioni affidabili nei diversi climi. Inoltre la ricarica bidirezionale, inclusa la tecnologia Vehicle-to-Load che offre fino a 3,6 kW di potenza, è possibile alimentare e ricaricare dispositivi esterni.

Tecnologia al top. La nuova Kia adotta il più recente Connected Car Navigation Cockpit con Panoramic Wide Display che combina un quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e un display del climatizzatore da 5,3 pollici. La vettura è dotata di navigazione online che fornisce informazioni cartografiche in tempo reale, basate su dati del server aggiornati ogni 4 settimane. Il sistema di climatizzazione è a tre zone. EV5 è anche amica degli animali: tra le dotazioni più sofisticate c'è infatti il "Pet Car Mode" che blocca i comandi e preserva la temperatura dell'ambiente se si devono lasciare per brevi periodi animali da soli in macchina.

Il livello di guida semi-automatica è 2,5, prevede quindi anche frenata autonoma intelligente (se rileva pedoni o ciclisti) e sorpassi automatici, sebbene sempre con il controllo del volante da parte del guidatore. Lo Smart Cruise Control 2 in caso di emergenza arresta completamente il veicolo e attiva le frecce se il conducente non interviene. L'assistenza al parcheggio è arricchito dal sistema di prevenzione delle collisioni: anteriore, laterale e posteriore.

La seconda novità già disponibile nelle concessionarie Kia è PV5, nato dalla piattaforma E-GMP.S, che apre un nuovo capitolo nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Veicolo – anche questo full-electric - ideale per la mobilità sostenibile specie nelle aree urbane. L'architettura flessibile è basata su un concetto di assemblaggio modulare che consente un'ampia tipologia di carrozzeria: Cargo, Passenger, Chassis Cab, Wheelchair Accessible Vehicle e Crew Van. A differenza di molti furgoni elettrici, è stato progettato da zero come veicolo nativo elettrico, offrendo la possibilità di adattarsi facilmente alle esigenze di clienti privati, clienti business o flotte.

Nella versione Cargo PV5 offre un volume di carico fino a 4,4 metri cubi, una portata utile fino a 790 kg e un'altezza di carico molto bassa, di soli 419 millimetri, che semplifica le operazioni di carico e scarico. La versione Passenger si distingue per l’altezza del gradino laterale da best-in-class (399 millimetri) per offrire un facile accesso e massimo comfort ai passeggeri. Il pianale ribassato e flessibile supporta diverse configurazioni di seduta, personalizzabili. Attualmente è disponibile la configurazione a 5 posti, il prossimo anno arriveranno quelle a sei e sette posti. Con un raggio di sterzata di soli 5,5 metri, è un veicolo agile per manovre anche nei centri urbani con spazi ristretti.

Il nuovo PV5 (Passenger e Cargo) è lungo 4,69 metri, largo 1,89 e alto 1,89. Le batterie sono da 71,2 e 51,5 kWh, per una potenza che spazia da 89,4 a 120 kW con autonomia media di 412 km. Ma PV5 riesce già a stupire: ha infatti stabilito un record di categoria percorrendo a pieno carico oltre 693 km. Il listino della versione Passenger varia da 38.000 euro (Air 51,5 kWh) a 47.500 euro, con una promozione finanziata al lancio che parte da 30.990 euro.