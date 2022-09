Corsa 40 Anniversary, arriva l'edizione speciale. L'evergreen Opel è benzina o elettrica

RÜSSELSHEIM – Opel ha sempre corteggiato l'Italia (ad esempio con il Gpl) e gli italiani hanno sempre avuto un debole per la Corsa, che in 40 anni è stata commercializzata nel Belpaese in circa 2 dei 14 milioni. È uno dei modelli più famosi della casa del Fulmine (fondata nel settembre di 160 anni fa) passata nel giro di tre anni dalla proprietà di General Motor a quella di Psa prima e di Stellantis poi. La prima Opel Corsa di serie aveva lasciato le linee di assemblaggio della fabbrica di Saragozza – che la produce ancora – nell'autunno del 1982, pochi mesi dopo il trionfo dell'Italia al Mundial spagnolo contro la Germania. Il costruttore celebra la ricorrenza con un'edizione limitata e numerata, la “Corsa 40 Anniversary” realizzata in 1.982 esemplari e sviluppata sulla Gs Line.

In Italia ne arriveranno circa 200 tra quelle convenzionali alimentate dal milledue turbo benzina da 130 cavalli e 230 Nm di coppia con trasmissione automatica a 8 marce e quelle elettriche da 136 (260 Nm). Le prime auto debutteranno entro la fine del mese a prezzi fissi: 26.200 per la declinazione termica e 39.000 (con il regime attuale, ed esclusi eventuali benefici locali, a livello nazionale in caso di rottamazione l'incentivo è di 5.000 euro) per quella a zero emissioni con batteria da 50 kWh e oltre 350 km di autonomia. La Opel Corsa 40 Anniversary è ordinabile esclusivamente online e non è prevista la possibilità di arricchirla con alcun accessorio. Il prezzo maggiorato rispetto alle versioni “normali” è legato non soltanto all'esclusività, ma anche alle dotazioni con le quali è stata realizzata.

Dal punto di vista tecnico, e quindi anche per quanto riguarda la guida su strada, l'edizione limitata non presenta alcuna modifica. La serie speciale della compatta da 406 centimetri di lunghezza è caratterizzata dalla livrea esterna “Rekord Red”, uno degli omaggi al primo e storico modello. Si distingue per il tetto nero a contrasto, colore impiegato anche per il logo del Fulmine, il profilo dei finestrini, l’apertura del portellone e il nome Corsa scritto per esteso sistemato al centro. Per i cerchi in lega leggera da 17'' i designer hanno invece optato per la variante lucida del nero, tra l'altro con inserti grigio opaco destinati ad esaltare la sportività della vettura. Pur riflettendo la modernità della macchina, anche l'abitacolo della Corsa dei 40 anni è inevitabilmente un po' “nostalgico”, in particolare con nella finitura dei sedili, che riprendono quella originale in tartan, il famoso disegno del filato scozzese.

Opel stuzzica i propri clienti omaggiandoli con calze in lana delle Highland in edizione limitata, disponibili sia con il motivo attuale, sia con quello originale. Sono di serie anche i fari anteriori a Led, la radio multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, lo schermo tattile a colori da 7'' (la stessa dimensione di quello per il conducente) e porta Usb anteriore. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza, fanno parte dell'equipaggiamento della Opel Corsa 40 Anniversary l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il rilevamento pedoni, il riconoscimento dei segnali stradali con l'indicazione del limite di velocità in vigore e il rilevatore di stanchezza.