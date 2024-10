Elroq, si amplia la famiglia elettrica di Skoda. Arriva il nuovo Suv compatto 100% elettrico

Si chiama Elroq il nuovo Suv compatto di Škoda 100% elettrico, che è anche il primo veicolo di serie del brand a sfoggiare il design Modern Solid caratterizzato dal Tech-Deck Face, che sostituisce la familiare calandra. Nuovo anche il lettering sul cofano, così come la livrea pastello denominata Verde Timiano. Non mancano i fari a LED, che ne sottolineano il minimalismo stilistico, mentre le dimensioni indicano una lunghezza di 4.488 millimetri, una larghezza di 1.884 millimetri ed un'altezza di 1.625 millimetri, oltre ad un passo di 2.765 millimetri. Curata nell'aerodinamica, come si evince dal Cx di 0,26 la Erloq presenta un interno che offre ampia abitabilità per 5 persone, ed una capacità di carico che va da 470 litri fino a un massimo di 1.580 litri.

L'interfaccia utente sfrutta un display da 13 pollici, un sistema di navigazione migliorato ed un sistema di climatizzazione più semplice da utilizzare. Davanti al conducente troviamo il Digital Cockpit e, in opzione, è disponibile l'head-up display con funzioni di realtà aumentata e grafica ottimizzata. Inoltre, rivestimenti dei sedili sono realizzati in pelle artificiale e tessuto RecyTitan grigio blu scuro, che contiene il 78% di PET riciclato, utilizzato anche per i pannelli delle portiere, i sedili, il cruscotto, il bracciolo centrale e la zona delle ginocchia. Alla base della gamma troviamo la Elroq 50 spinta da un motore elettrico da 125 kW, con trazione posteriore ed una batteria da 52 kWh netti, capace di un'autonomia di oltre 370 km.

La Elroq 60 da 150 kW sfrutta una capacità della batteria di 59 kWh netti, che promette un'autonomia di oltre 400 km. Mentre le due varianti più potenti sono equipaggiate con una batteria da 77 kWh netti: nello specifico, la Elroq 85 eroga 210 Kw sulle ruote posteriori; e la Elroq 85x sfrutta un motore elettrico aggiuntivo sull'asse anteriore per avere la trazione integrale. La 85 è la variante capace di percorrere più strada con oltre 560 chilometri di autonomia dichiarati. La potenza di ricarica arriva fino a 175 kW con la batteria da 77 kWh.