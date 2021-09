Great Wall presenta Wey Coffee 01, il Suv coupé plug-in con 150 km di autonomia elettrica

MONACO DI BAVIERA – Il nome è ancora un'incognita, ma a differenza di altri costruttori cinesi che vogliono competere sul mercato europeo, la Great Wall Motors non lesina le informazioni circa il Suv un po' coupé V71, esibito all'Iaa di Monaco come Wey Coffee 01. Si tratta di un veicolo plug-in da oltre 2 tonnellate che rompe gli schemi e con la sua batteria da 41,8 kWh assicura 150 di autonomia a zero emissioni.

Quanto basta, sottolinea il direttore Product Planning per l'Europa Vittorio D'Arienzo, 46 enne di L'Aquila, per la normale percorrenza di una settimana. Il Suv è lungo 4,85 metri e largo 2: il frontale non passa inosservato, questo è certo. Accedendo all'abitacolo non passano inosservati nemmeno gli schermi, addirittura quattro quelli della dotazione di serie, incluso l'head-up display con realtà aumentata. Quello inserito nella consolle sospesa serve esclusivamente per comandare il sistema di condizionamento e ha una risposta aptica, mentre quello centrale è grande quando un televisore.

Materiali, plastiche morbide e finiture sono di pregio e di serie: la sensazione è di essere su un'auto premium, della quale la Wey Coffee 01 non ha però il prezzo. Si parla di circa 50.000 euro, sicuramente non pochi, ma nemmeno troppi considerando le caratteristiche. Ossia la trazione integrale on demand garantita dalle due unità elettriche e dal motore a ciclo Miller da 2.0 litri per un totale di 450 cavalli e 847 Nm di coppia. Ossia uno spunto da 0 a 100 in 7 secondi e una velocità massima di 135 orari a zero emissioni.

Ossia, anche se non si vedono, gli Snapdragon 8155 chip della Qualcomm che nessun costruttore ha mai offerto prima su un'auto di serie e destinati a migliorare la risposta in termini di connettività (il 5G è già una realtà). Nell'abitacolo senza pulsanti si sta larghi in un modo che si fa fatica a credere, ma se ne comprende la ragione quando si apre il bagagliaio, non altrettanto generoso. Ma la Great Wall ha fatto una scelta di campo: prima le persone, poi le valigie. I clienti potranno scegliere se acquistare il Suv presso la rete distributiva o se formalizzare l'acquisto in rete. Il costruttore considera la Germania quale mercato privilegiato per questo modello e D'Arienzo punta anche sull'Italia. La vettura dovrebbe debuttare nel Belpaese la prossima estate. Entro il prossimo biennio, la Wey porterà in Europa altri modelli: il Suv plug-in con batteria da 35 kWh e lungo circa 4,7 metri è praticamente già pronto.