Nuova Range Rover, l'evoluzione della Regina. Diventa plug-in e anche a 7 posti. Fa 100 km in solo elettrico

MONACO DI BAVIERA – Prima plug-in, a partire dal prossimo anno, e poi completamente elettrica, con il 2024. Il destino della nuova Range Rover è segnato, perché anche il costruttore britannico di proprietà degli indiani di Tata deve abbattere le emissioni (le sanzioni europee gravano come una spada di Damocle sui bilanci). Ma nel nome del lusso, Jlr è riuscita a rendere più avveniristico il modello pur confermandone le proporzioni e l'impostazione.

Per la prima volta sarà offerto anche a 7 posti, con una terza fila di sedili funzionali grazie ad un passo lievitato di 8 centimetri (circa 3 metri per la versione corta e quasi 3,2 per quella lunga) e nonostante una lunghezza sostanzialmente immutata, di 5,05 o 5,25 metri. Le altre opzioni sono quelle a 4 o 5 posti per sfruttare al meglio un abitacolo le cui comodità possono superare quelle del soggiorno di casa, in particolare se la Range Rover è di quelle passate dalla Special Vehicle Operations, le Sv, peraltro non disponibili al lancio.

Le “rivelazioni” sono un diametro di sterzata da utilitaria, meno di 11 metri, e un bagagliaio che nella più favorevole delle configurazioni può superare i 2.600 litri di capacità. Nel fuoristrada offre una profondità di guado di 90 centimetri e un'altezza libera da terra vicina ai 30 centimetri. Il rivisto design che ha comportato importanti modifiche alla linea di cintura, al posteriore e ai montanti, oltre che ai gruppi ottici, ha contribuito al miglioramento del coefficiente aerodinamico, sceso a 0,30.

Per esaltare la vocazione al lusso, Jaguar Land Rover ha deciso di offrire soluzioni per aumentare ulteriormente la qualità dell'aria (il Cabin Air Purification Pro filtra fino alle Pm2.5 e riduce significativamente perfino batteri e allergeni, tra cui il virus del Covid), per facilitare il dialogo con la vettura con l'assistente personale vocale di Amazon, Alexa, per favorire il comfort con le sospensioni preventive e il sistema che annulla i rumori. Non tutto è di serie, ma il prezzo base del Suv a trazione integrale è comunque impegnativo, a partire da poco più di 124.000 euro per le versioni con motore convenzionale, tra i quali c'è anche il nuovo V8 benzina a doppia sovralimentazione da 530 cavalli di provenienza Bmw (4,6 secondi da 0 a 100). A listino ci sono unità a benzina e diesel, anche mild hybrid.

Per le declinazioni plug-in accreditate di un centinaio di chilometri di autonomia a zero emissioni (un percorrenza significativa) bisognerà pazientare dopo il lancio. Le novità sono costituite dagli efficienti sistemi da 440 e 510 cavalli per i quali vengono dichiarati non più di 30 g/km di Co2. Gli occupanti disporranno di dati e informazioni in tempo reale: il conducente anche attraverso il cruscotto semi-flottante da 13,7'' oltre che mediante lo schermo curvo centrale per l'infotainment da 13,1'' a risposta tattile. I passeggeri della seconda fila possono beneficiare di due display in alta definizione da 11,4 pollici inseriti negli schienali dei sedili anteriori, naturalmente a richiesta.