Emira 420 Sport, la più leggera mai realizzata da Lotus. Con il Lightweight Handling Pack -25 kg rispetto alla Turbo

Lotus amplia la gamma Emira con la nuova 420 Sport, versione che la casa automobilistica britannica definisce come la più potente, leggera ed evoluta dal punto di vista aerodinamico mai realizzata sulla sportiva di Hethel. La nuova Emira 420 Sport rappresenta il vertice della famiglia Emira ed è stata sviluppata con l'obiettivo preciso di accentuare ulteriormente il coinvolgimento di guida attraverso una combinazione di riduzione del peso, affinamento aerodinamico e aggiornamenti telaistici derivati dall'esperienza Lotus nella dinamica di guida. Sotto il cofano lavora un quattro cilindri turbo da 2 litri accreditato di 420 Cv e 500 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a otto rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h coperto in 3,9 secondi e di una velocità massima di 299 km/h.

Elemento centrale del progetto è il nuovo Lightweight Handling Pack, che permette di ridurre il peso di 25 kg rispetto alla Emira Turbo e di incrementare contemporaneamente il carico aerodinamico di 25 kg. Il pacchetto comprende ammortizzatori Multimatic regolabili su due parametri, scarico in titanio, batteria agli ioni di litio, componenti in fibra di carbonio e un sistema dedicato Lotus Track Performance per la registrazione dei tempi sul giro. Lotus ha lavorato anche sull'efficienza aerodinamica e sul raffreddamento, introducendo un nuovo splitter anteriore, prese d'aria maggiorate, spoiler posteriore rivisto e portellone con feritoie dedicate. Secondo il costruttore, il flusso d'aria verso i radiatori laterali aumenta del 15%, quello verso il radiatore centrale del 14%, mentre il raffreddamento dei freni migliora del 10%. «Emira 420 Sport - ha dichiarato Qingfeng Feng, ceo del gruppo Lotus - rappresenta una dichiarazione concreta del nostro impegno nel percorso Focus 2030. È l'espressione di un'ingegneria meticolosa, costruita evolvendo ogni elemento che ha reso Emira un punto di riferimento».

Sul piano dinamico la vettura mantiene l'architettura con telaio in alluminio incollato e sospensioni a doppio braccio oscillante, ma introduce una taratura dedicata dell'assetto, altezza da terra ribassata di 5 mm e pneumatici ad alte prestazioni. Tra le novità debutta anche il pannello del tetto in vetro oscurato rimovibile, disponibile ora su tutta la gamma Emira. Ispirato alla storica Esprit, può essere rimosso rapidamente e riposto dietro i sedili, trasformando la coupé in una configurazione open-air senza compromettere, secondo Lotus, le qualità dinamiche della vettura. La Lotus Emira 420 Sport è già ordinabile, con prime consegne previste da agosto 2026. Per il mercato italiano il prezzo parte da 133.500 euro.